موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

يبحث الكثير من عشاق ومحبي آل البيت عن موعد الليلة الختامية للإمام علي زين العابدين بعد أن أعلنت الطرق الصوفية، انطلاق فعاليات مولد الإمام علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما، أحد أكبر الموالد التي تحظى بمكانة رفيعة حيث تحرص أكثر من 70 طريقة صوفية، على المشاركة هي وأتباعها في الاحتفالات بمولد الإمام علي زين العابدين من خلال ساحات حول مسجد ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد الليلة الختامية للإمام علي زين العابدين

من هو الإمام علي زين العابدين؟

هو الإمام علي بن زين العابدين ابن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، السيد الإمام، زين العابدين، الهاشمي العلوي، المدني. يكنى أبا الحسين ويقال: أبو الحسن ، ويقال: أبو محمد ، ويقال: أبو عبد الله ولد في سنة ثمان وثلاثين

أما أمه: فقد اختلف في اسم والدة الإمام السجاد، فقيل هي: سلامة، وقيل سلافة، وغزالة، وسلمة،وسادرة، وشهربانويه، ولكن عُرفت بشاه زنان، ومعناه في اللغة العربية ملكة النساء أو سيدة النساء، وقيل إنه ليس اسمها بل لقبها، والمشهور بين الأوساط المختلفة أنّها ابنة يزدجرد آخر ملوك إيران في العهد الساساني.

ذكرت المصادر الروائية أن والدة الإمام علي بن الحسين السجاد اتصفت بالعفة، والطهارة، والكمال، وسمو الأخلاق، وحدّة الذكاء؛

ألقابه وسبب تسميته بالسجاد

يلقبه عامة المسلمين بالإمام السجاد، فقد كان سيدنا علي «زين العابد» يُكثر من السجود خارج الصلاة وقيل إنه كان يصلي ألف ركعة في اليوم، وحينما سألوه عن ذلك قال أنه «وجد قلبه في هذا».كما يعرف «ابن الأكرمين»،أبوه: هو الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، وجته هي السيدة فاطمة الزهراء ووالده هو علي بن أبي طالب

كما لقب بزين العابدين، وسيد العابدين، وذو الثفنات وكان الوحيد من ذكور «آل البيت» الذي نجا من تلك المجزرة، وبه استمر النسل الشريف، وما من أحد حاليا ينتسب إلى الإمام الحسين إلى يومنا هذا إلا وكان من نسل الإمام علي، لذلك يطلق عليه «جد الأولياء جميعًا».

ويلقبه الشيعة: زين العابدين وسيد العابدين وزين الصالحين - ووارث علم النبيين ووصي الوصيين - وخازن وصايا المرسلين وإمام المؤمنين - ومنار القانتين والخاشعين - والمتهجد والزاهد والعابد والعدل - والبكاء والسجاد وذو الثفنات إمام الأمة وأبو الأئمة ومنه تناسل ولد الحسين عليه السلام. مناقب ابن شهر آشوب، ج4، ص175

مناقب زين العابدين

أجمع علماء الأمة، أنه من أفقه أهل زمانه وأورعهم وأتقاهم، له من الفضل والعلم ما لا ينكره أحد، وذكره من عاصروه بأنه كان ناصرًا لدين الله، لسان حكمة العابدين، مِقدام هُمام، صابر صوّام قوّام، قال عنه إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي أنه «أفقه أهل المدينة»، وذكره الإمام مالك بأنه «لم يكن في أهل بيت رسول الله مثل علي بن الحسين»، وقال محدث الحرم المكي سفيان بن عيينة «ما رأيت هاشميًا أفضل من زين العابدين ولا أفقه منه».

وكان المعاصرون له يقدرونه، ويجلونه، ويعترفون له بالعلم، والسخاء، والعبادة، والفضل، فقد نقل الذهبي عن أبي حازم المدني قوله: ما رأيت هاشميًا أفقه من علي بن الحسين، سمعته وقد سئل: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار بيده إلى القبر، ثم قال: لمنزلتهما منه الساعة. اهـ

وروي عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين كثير من القصص في السخاء، والكرم، وإخفاء الصدقات، فقد روي أنه كان يحمل الطعام في الليل، ويطرحه على أبواب الفقراء، ولم يعلموا بذلك حتى توفي -رحمه الله تعالى- كذا في الحلية لأبي نعيم.



وجاء في سير أعلام النبلاء في الكلام عليه: كان علي بن الحسين ثقة، مأمونًا، كثير الحديث، عاليًا، رفيعًا، ورعًا.روى: ابن عيينة، عن الزهري، قال: ما رأيت قرشيًا أفضل من علي بن الحسين....وكان له جلالة عجيبة، وحق له -والله- ذلك، فقد كان أهلًا للإمامة العظمى؛ لشرفه، وسؤدده، وعلمه، وتألهه، وكمال عقله.

وذكر المؤرخون والعلماء عن علي زين العابدين أنه كان عابدًا عالمًا، يروى أبي نُعيم الأصبهاني في كتابه «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أنه «كان على بن الحسين إذا فرغ من وضوئه للصلاة، وصار بين وضوئه وصلاته، أخذته رعدة ونفضة فقيل له فى ذلك، فقال: ويحكم، أتدرون إلى من أقوم، ومن أريد أن أناجى؟».

وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: رأيت علي بن الحسين رضى الله عنه فى فناء الكعبة فى الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليُمنى، ومرة على رجله اليُسرى، ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك: «یا سیدی، تعذبني وحبك فى قلبي؟ أما وعزتك لئن فعلت لتجمعن بينى وبين قوم طالما عاديتهم فيك».

سبب عدم اشتراكه في القتال مع أبيه

المؤكد في الكثير من المصادر التاريخية، أن سيدنا علي السجاد خرج مع أبيه سيدنا الحسين وآل بيته من المدينة إلى مكة ، بعد أن رفض «الحسين» إعطاء البيعة لـ«يزيد»، ثم خرج الركب الشريف من مكة متوجهًا نحو العراق، وهناك وقعت فاجعة كربلاء، وكان وله ثلاث وعشرون سنة، حيث وصل إلى العراق في وقت مبكر لكنه أصيب بمرض أقعده عن المشاركة في القتال في المعركة التي خاضها والده الإمام الحسين في كربلاء.

موعد الليلة الختامية للإمام علي زين العابدين

من المقرر أن تستمر الفعاليات لعدة أيام، على أن تُقام الليلة الختامية في 20 ديسمبر الجاري.

