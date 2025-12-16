تشكيل تشيلسي أمام كارديف سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

18 حجم الخط

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره كارديف سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويدخل تشيلسي اللقاء بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، ساعيًا لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ومواصلة المنافسة على أحد ألقاب الموسم.

تشكيل تشيلسي أمام كارديف سيتي

وأعلن ماريسكا مدرب البلوز على تشكيل فريقه مواجهة كارديف سيتي.

موقف تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه حصد نقطتين فقط من آخر 9 نقاط متاحة قبل نهاية الأسبوع، إضافة إلى خسارته أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا ضمن هذه السلسلة.

