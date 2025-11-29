نقص فيتامين B12، الأسباب والأعراض والتأثيرات على الجسم

18 حجم الخط

فيتامين B12، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم للحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، ودعم وظائف الدماغ.



ونقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض الجسدية والعقلية، بعضها قد يكون خطيرًا إذا لم يتم التعامل معه مبكرًا.



نقص فيتامين B12 حالة شائعة نسبيًا، خاصة لدى كبار السن والنباتيين ومن يعانون من مشاكل هضمية، والتشخيص المبكر واتباع نظام غذائي صحي أو تناول المكملات المناسبة يمكن أن يمنع المضاعفات ويعيد للجسم وظائفه الطبيعية.





الأسباب الشائعة لنقص فيتامين B12

هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين B12، والتي نستعرضها وفقًا لموقع OnlyMyHealth:



نقص الغذاء: تناول نظام غذائي فقير باللحوم، البيض، منتجات الألبان أو أي مصادر غذائية أخرى تحتوي على B12.

مشاكل الامتصاص: بعض الأشخاص يعانون من أمراض المعدة أو الأمعاء مثل مرض كرون أو التهاب المعدة الضموري، مما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامين.

الجراحة أو إزالة جزء من المعدة: العمليات الجراحية مثل استئصال جزء من المعدة تؤثر على امتصاص B12.

الأدوية: بعض الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون وأدوية السكري (ميتفورمين)، قد تقلل امتصاص B12.

العمر: كبار السن أكثر عرضة لنقص B12 بسبب قلة إنتاج حمض المعدة الذي يساعد على امتصاصه.

الأعراض المبكرة لنقص فيتامين B12

نقص فيتامين B12 غالبًا ما يظهر تدريجيًا، وقد تكون الأعراض الأولية غير محددة، لكن مع الوقت تصبح أكثر وضوحًا. من أبرز هذه الأعراض:

الإرهاق والضعف العام:

نقص B12 يؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يسبب فقر الدم، والذي يؤدي بدوره إلى الشعور بالتعب الشديد وضعف الجسم.

خدر أو تنميل في الأطراف:

نقص B12 يؤثر على الأعصاب، مما يسبب إحساسًا بالخدر، أو التنميل، أو الوخز في اليدين والقدمين، ويعرف ذلك بالاعتلال العصبي المحيطي.

مشاكل في التوازن والمشي:

مع تفاقم نقص الفيتامين، قد يلاحظ الشخص صعوبة في التوازن والمشي، وقد يصبح لديه ميل للسقوط بسهولة.

مشاكل نفسية وعاطفية:

من الأعراض الشائعة أيضًا القلق، الاكتئاب، تقلب المزاج، وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية. نقص B12 يمكن أن يؤثر على إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين، مما يساهم في ظهور هذه الأعراض.

مشاكل الذاكرة والتركيز:

قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص B12 من ضعف الذاكرة، صعوبة في التركيز، أو ضباب ذهني، وقد يظهر ذلك بشكل ملحوظ عند كبار السن.

شحوب الجلد وتغير لونه:

نقص B12 يؤدي إلى تقليل إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يجعل الجلد يبدو شاحبًا، وقد يصاحبه اصفرار خفيف أحيانًا.

صعوبة التنفس وخفقان القلب:

فقر الدم الناتج عن نقص B12 قد يسبب ضيق التنفس عند بذل أقل مجهود، وخفقان القلب، والشعور بضعف عام.

مشاكل في الفم واللسان:

قد تظهر تقرحات في الفم أو لسان أحمر ومؤلم، وقد يشعر الشخص بوخز أو حرقة في اللسان والفم.

فقدان الشهية وفقدان الوزن:

مع نقص B12، قد يحدث فقدان للشهية، والذي يؤدي بدوره إلى فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

الأعراض المتقدمة لنقص فيتامين B12

إذا لم يتم علاج نقص فيتامين B12 في المراحل المبكرة، قد تتطور الأعراض لتصبح أكثر خطورة، وتشمل:

مشاكل عصبية دائمة: مثل التنميل المستمر، ضعف العضلات، وصعوبة الحركة.

فقدان البصر: بسبب تأثير نقص B12 على العصب البصري.

تفاقم الاكتئاب أو مشاكل الصحة النفسية: وقد يصل الأمر إلى الإصابة باضطرابات ذهنية حادة مثل الخرف أو الهلوسة في الحالات الشديدة.

فيتامين b12 في الأطعمة

تشخيص نقص فيتامين B12

لتأكيد نقص B12، يحتاج الطبيب إلى إجراء فحوصات دم تشمل:

قياس مستوى B12 في الدم.

تحليل تعداد الدم الكامل (CBC) لفحص وجود فقر الدم.

فحص الأحماض الأمينية والحمض المالي لمعرفة مستوى الفيتامين في الجسم بشكل أدق.

العلاج والوقاية

المكملات الغذائية: يمكن تناول أقراص B12 أو حقن تحت إشراف طبي.

تحسين النظام الغذائي: تضمين اللحوم، الأسماك، البيض، الألبان، وبعض الأطعمة المدعمة بـ B12.

متابعة الحالات المزمنة: الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الامتصاص يحتاجون إلى متابعة دورية لتجنب نقص الفيتامين.

