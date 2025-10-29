أكلات ومشروبات تساعد في علاج نقص المغنيسيوم بالجسم

علاج نقص المغنيسيوم، نقص المغنيسيوم من المشكلات المرضية التى يصاب بها العديد من الرجال والنساء لأسباب عديدة وتسبب لهم أعراض مزعجة.

وعلاج نقص المغنيسيوم، ضرورى لتجنب مخاطره التى تهدد صحة القلب وتزيد من القلق وتؤثر على جودة النوم وغيرهم الكثير.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن المغنيسيوم من العناصر المعدنية الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات كافية للحفاظ على وظائفه الحيوية، فهو يلعب دور كبير في إنتاج الطاقة، وتنظيم عمل العضلات والأعصاب، وصحة العظام، ودعم المناعة، ونقص المغنيسيوم في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل الإرهاق المزمن، وتقلص العضلات، واضطرابات النوم، وضعف التركيز، وحتى اضطرابات في نبض القلب، ولحسن الحظ، يمكن تعويض هذا النقص بشكل طبيعي من خلال تناول أطعمة ومشروبات غنية بالمغنيسيوم.

علاج نقص المغنيسيوم

أكلات ومشروبات تساعد فى علاج نقص المغنيسيوم

وأضافت، أن هناك أكلات ومشروبات تساعد فى علاج نقص المغنيسيوم بالجسم، منها:-

المكسرات والبذور، وهى من أفضل المصادر الطبيعية للمغنيسيوم، وتشمل، اللوز والكاجو وعين الجمل والبندق، وبذور دوار الشمس وبذور الكتان والسمسم، وبذور اليقطين (اللب الأبيض).

الخضروات الورقية، والخضروات الخضراء الداكنة غنية بالمغنيسيوم نظرا لاحتوائها على مادة الكلوروفيل، مثل السبانخ، والجرجير، والكرنب، والخس، والبقدونس.

الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، والأرز البني، والقمح الكامل، والبرغل، زهذه الأطعمة لا تمد الجسم بالمغنيسيوم فحسب، بل توفر أيضا ألياف تساعد على الهضم وتقليل الكوليسترول.

البقوليات، من أهمها العدس، والحمص، والفول، والفاصوليا البيضاء والحمراء، وهذه الأطعمة مصدر ممتاز للمغنيسيوم والبروتين النباتي، وتساعد على تنظيم سكر الدم.

الأسماك الدهنية، مثل السلمون، والسردين، والماكريل، وهى تحتوي على مزيج مثالي من المغنيسيوم وأحماض أوميجا 3، مما يعزز صحة القلب والدماغ.

الأفوكادو، فاكهة غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والدهون المفيدة، وتساهم في تقليل التوتر وتحسين المزاج.

الشيكولاتة الداكنة، زكلما زادت نسبة الكاكاو، زادت كمية المغنيسيوم، والشيكولاتة الداكنة (بأكثر من 70% كاكاو) تساعد في رفع مستويات المغنيسيوم وتحسين المزاج بفضل محتواها من مضادات الأكسدة.

الموز، ويعد الموز مصدر جيد للمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهو خيار رائع لتخفيف تشنج العضلات وتحسين الطاقة.

منتجات الألبان، مثل اللبن الزبادي والحليب، فهما يمدان الجسم بالمغنيسيوم والكالسيوم معا، مما يحافظ على صحة العظام والأسنان.

الفواكه المجففة، مثل التين المجفف، والمشمش المجفف، والزبيب، وهي مفيدة جدا لتعويض النقص في المعادن والطاقة.

عصير الخضروات الخضراء، نتحضير عصير من السبانخ، والكرفس، والخيار، والتفاح الأخضر يعد من أغنى العصائر بالمغنيسيوم، كما ينعش الجسم ويمنحه الطاقة.

عصير الموز بالحليب، ويجمع بين مصدرين ممتازين للمغنيسيوم، ويساعد على استرخاء العضلات وتحسين المزاج.

ماء جوز الهند، ويحتوي على نسبة رائعة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، ويعد مشروب طبيعي لتعويض الأملاح والمعادن بعد التمارين الرياضية.

مشروب الكاكاو الطبيعي، وتحضير كوب من الكاكاو الخام (بدون سكر مضاف) يمد الجسم بجرعة غنية من المغنيسيوم ويحسن التركيز والمزاج.

العصائر الحمضية الطبيعية، مثل عصير البرتقال والجريب فروت، فهي تحتوي على نسبة جيدة من المغنيسيوم إلى جانب فيتامين C الذي يعزز امتصاص المعادن.

نصائح لزيادة امتصاص المغنيسيوم

وتابعت، أنه لتحسين امتصاص الجسم للمغنيسيوم، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب الإفراط في الكافيين والمشروبات الغازية، لأنها تقلل امتصاص المغنيسيوم.

الإقلال من تناول السكر الأبيض والأطعمة المصنعة، فارتفاع الأنسولين يؤثر سلبا على مستويات المغنيسيوم.

شرب كميات كافية من الماء يوميا لدعم امتصاص المعادن.

ممارسة الرياضة بانتظام، فهي تساعد في توازن المعادن داخل الجسم.

