توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

رفض الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب أحمد عبد القادر بتعديل موعد المران، وذلك وفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن أحمد عبد القادر تقدم بطلب لتغيير موعد التدريب من الرابعة عصرا إلى الفترة الصباحية، من أجل تمكين بعض اللاعبين من حضور حفل زفافه، إلا أن المدير الفني تمسك بالبرنامج التدريبي المحدد مسبقا ورفض إجراء أي تعديلات عليه.

ويحتفل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بحفل زفافه في أحد فنادق المنصورة، وسط أجواء عائلية وبحضور الأهل والأصدقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

