البنتاجون: واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار

أعلن البنتاجون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة لـ لبنان تصل قيمتها إلى 34.5 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية اللبنانية.

تفاصيل المبيعات العسكرية من البنتاجون لـ لبنان

وأشار البنتاجون في بيانه مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن المبيعات تشمل مركبات عسكرية متعددة الأغراض، قادرة على دعم القوات اللبنانية في مهامها الأمنية والعملياتية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقرار الداخلي.

البنتاجون: تعزيز التعاون الدفاعي بين واشنطن وبيروت

وأكد البنتاجون أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الدفاعي المستمر بين الولايات المتحدة ولبنان، مشددًا على أهمية دعم القوات اللبنانية في مواجهة التحديات الأمنية، وضمان قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ مهامه بكفاءة وحماية الحدود والمواطنين.

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل: إن الدولة اللبنانية تشهد مرحلة مصيرية تعد من الأصعب بتاريخه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وتواصل الاعتداءات عليها.

وأشار العماد هيكل إلى أن "الجيش بذل جهودا جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة وتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مع الالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، وبالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية".

