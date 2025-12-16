أنجلينا جولي تشارك تجربتها مع استئصال الثدي في العدد الأول لـ Time الفرنسية (فيديو)

18 حجم الخط

أصبحت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، شخصية بارزة في مكافحة سرطان الثدي، بعد خضوعها لعملية استئصال ثدي مزدوج.

أنجلينا جولي تشارك تجربتها مع عملية استئصال الثدي

وكشفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، عن ندوب استئصال الثدي المزدوج، التي جعلتها شخصية بارزة في مكافحة السرطان، في العدد الأول من مجلة Time فرنسا، وهي النسخة الفرنسية من المجلة الأمريكية الشهيرة التي صدرت الأسبوع الجاري لأول مرة.

🆕 Angelina Jolie, exclusively for TIME France: “Life is stronger. Courage is meant to be shared.”



Find the full interview in the first issue of TIME France, available at newsstands from December 18th. pic.twitter.com/uBdQ4dcSMm — Maxine Walker 🍿🫶🏻 (@angeltresjolie_) December 15, 2025

وقالت نجمة هوليوود، المعروفة بأعمالها الإنسانية، والتي تظهر على غلاف المجلة وفي صفحاتها الداخلية: “أشارك هذه الندوب مع العديد من النساء اللواتي أحبهن.. ودائمًا ما أتأثر عندما أرى نساءً أخريات يشاركن ندوبهن”.

وذكرت أنجلينا أنها خضعت لعملية استئصال ثدي مزدوج، تلتها عملية استئصال مبيض مزدوج عام ٢٠١٥، للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان، كونها تحمل جين BRCA1 المُهيئ للإصابة به، وساهم قرارها في رفع مستوى الوعي حول الوقاية من سرطان الثدي والمبيض، وشجع العديد من النساء على إجراء الفحوصات.

وقالت جولي: “عندما شاركت تجربتي عام ٢٠١٣، كان ذلك لتشجيع اتخاذ قرارات مدروسة، والوعي بخطر الإصابة بمرض السرطان”.

أنجلينا جولي لم أعد أعرف بلدي

في سياق متصل، تحدثت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أنجلينا جولي،، عن بلدها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال تواجدها في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الإسباني، لعرض فيلمها الجديد Couture.

وأكدت أنجلينا في المهرجان على حبها لوطنها، لكنها أشارت إلى أنها لم تعد تعرفه.

ووجه مراسل صحفي سؤالا لـ أنجلينا جولي خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان قائلا: ما الذي تخشاه كفنانة وأمريكية؟ تنهدت الممثلة بعمق، ثم أجابت ببرود: "إنه سؤالٌ صعبٌ للغاية".

ثم قالت جولي: "أحب بلدي، لكن في هذا الوقت، لا أعرفه.. لطالما عشتُ في بيئةٍ دولية، عائلتي دولية، أصدقائي، حياتي... نظرتي للعالم متساوية، موحدة، ودولية.. أعتقد أن أي شيء يُفرّق أو يحدّ من التعبيرات الشخصية والحريات لأي شخص هو أمرٌ خطيرٌ للغاية.. هذه أوقاتٌ عصيبةٌ للغاية، لذا يجب أن نحرص على عدم قول أي شيءٍ بشكلٍ عابر.. هذه أوقاتٌ عصيبةٌ للغاية نعيشها معًا".

أنجلينا جولي تكرم المصورة الفلسطينية فاطمة حسونة في كان

في سياق متصل، حرصت الممثلة أنجلينا جولي، على تذكر المصورة الفلسطينية فاطمة حسونة، التي استشهدت على يد جيش الاحتلال، وذلك خلال تواجدها في الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وكرمت فاطمة، عبر قراءة كلماتها أمام أعين الصحافة العالمية، التي حضرت مهرجان كان، وقالت: “أريد موتًا يسمعه العالم، وأثرًا يبقى على مر العصور، وصورًا خالدة لا يمحوها الزمان ولا المكان.. - فاطمة حسونة”.

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية بينما العالم يشاهد

تحدثت إنجلينا جولي، عن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مستنكرة صمت العالم عما يحدث للشعب الفلسطيني.

ونشرت صورة لمجزرة جباليا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت أسفلها قائلة:"هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين، الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه… لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية… 40% من القتلى أطفال أبرياء… عائلات بأكملها تُقتل... وبينما يراقب العالم، وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء، والدواء، والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي... ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

