مرعب.. لحظة سقوط حاويات قطار طوخ (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مرور قطار بضائع بقرية السفاينة في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث يظهر خلاله سقوط عدد من الحاويات الفارغة من على القطار أثناء سيره، ما أسفر عن حدوث بعض الخسائر المادية بالمنطقة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

بيان السكة الحديد

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تلقت إخطارًا بحادث قطار البضائع بـ طوخ.

وجاءت بيانات الحادث كالآتي:

أثناء مسير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور، بمحافظة القليوبية، سقطت السبنسة وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار أو الخروج عن القضبان.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث وجارٍ العمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.



وتتابع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقف ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الحركة، كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.



وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على حركة القطارات نتيجة للحادث، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة التشغيل وأمن وسلامة المواطنين.

