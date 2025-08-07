الخميس 07 أغسطس 2025
وفاة رئيس مباحث الشهداء في حادث مروري مروع بالمنوفية (صور)

وفاة رئيس مباحث الشهداء
وفاة رئيس مباحث الشهداء في حادث مروري بالمنوفية، فيتو

لقي الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه، في حادث مروري على طريق السادات وتم نقل الجثمان مستشفى السادات العام. 

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بتعرض الرائد أحمد حافظ، رئيس مباحث مركز الشهداء، لحادث مروري أسفر عن مصرعه، وذلك بعد انفجار إطار السيارة الأمامي واصطدامه بعمود كهرباء. 

 

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات العام تمهيدًا لإنهاء الإجراءات لدفنه بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا مسقط رئيس رئيس مباحث الشهداء الراحل. 

