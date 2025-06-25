الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

حبس مقتحمي الوحدة الصحية بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بحبس المتهمين باقتحام وحدة صحية وسرقة كميات من اللبن المدعم والختم والأجهزة، في قرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد باقتحام الوحدة الصحية لقرية بهجورة بدائرة المركز وسرقتها من قبل مجهولين.

وبعد تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات أن الوحدة الصحية تعرضت للسرقة في كميات من اللبن المدعم وأجهزة لاب توب وتاب وختم الوحدة وأجهزة أخرى على يد اثنين تربطهما صلة قرابة مقيمين في قرية هو مركز نجع حمادي.

تم تحديدهما من قبل رجال المباحث والقبض عليهما وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مركز نجع حمادي

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