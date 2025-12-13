إحالة الزوج المتهم في قضية عروس المنوفية الى محكمة الجنايات

18 حجم الخط

قررت نيابة المنوفية إحالة قضية كريمة م، المعروفة إعلاميًا بعروس المنوفية، إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس زوجها المتهم على ذمة القضية، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات واستلام تقرير الطب الشرعي.

إحالة قضية عروس المنوفية إلى محكمة الجنايات.. وتقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة صادمة

وقال المستشار أحمد طلبة، محامي أسرة المجني عليها، في تصريحات خاصة، إنه تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسباب وفاة عروس المنوفية غير صحيح، مؤكدًا أنه اطّلع على تقرير الطب الشرعي الذي كشف تفاصيل صادمة حول الواقعة.

وأوضح التقرير أن الوفاة نتجت عن تعرّض المجني عليها لضربات قوية بالقدم في منطقة الصدر، ما أدى إلى كسر بعظمة القص بالقفص الصدري، وحدوث نزيف حاد بالرئة والمخ، بالإضافة إلى إجهاض، وهو ما تسبب في توقف فوري بعضلة القلب وحدوث الوفاة في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على جثة المجني عليها، كريمة م، البالغة من العمر 20 عامًا، داخل منزل زوجها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث وُجدت متوفاة في ظروف غامضة.

وعلى الفور، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فور تلقي البلاغ.

وكشفت التحقيقات الأولية، إلى جانب تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليها تعرّضت لاعتداء عنيف وضرب مبرح قبل وفاتها، كما تبيّن أنها كانت حاملًا في شهرها الثالث، ما زاد من خطورة الجريمة وفداحتها.

وتم التحفظ على الزوج المتهم، الذي كان متواجدًا داخل المنزل وقت وصول قوات الأمن، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات معه. كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الشهود، بينهم أفراد من أسرة الزوج والجيران، إلى جانب فحص التقارير الطبية وسماع شهادة الطبيب الذي أجرى الكشف الأولي على المجني عليها، والذي أكد وجود إصابات غير طبيعية على جسدها.

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، تقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

