محافظ أسوان ينعى معلمة توفيت اليوم أثناء تأدية عملها في طابور الصباح

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى، وفاة إيمان عبد القادر صابر معلمة مادة اللغة الألمانية بإحدى المدارس الخاصة، والتى وافتها المنية صباح اليوم أثناء أداء رسالتها التربوية داخل المدرسة، حيث أنها خلال بداية طابور الصباح سقطت مغشية عليها داخل ساحة المدرسة.

وتم على الفور استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

محافظ أسوان يقدم التعازي لأسرة المتوفاة 

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة الكريمة، ولإدارة المدرسة، وزملائها وطلابها الذين فقدوا معلمة فاضلة كانت نموذجًا يحتذى به فى الاجتهاد والالتزام والأخلاق الرفيعة.

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والتعليمية تشاطر أسرة التعليم هذا المصاب الجلل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

