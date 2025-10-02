الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

7 مخاطر لـ مكملات الحديد على الصحة

مكملات الحديد
مكملات الحديد

أنيميا فقر الدم من الأمراض المنتشرة فى العصر الحالى بين الكبار والصغار لسوء التغذية والإقبال على الوجبات التى تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وأنيميا فقر الدم تؤثر على صحة القلب ونمو الأطفال وشهيتهم وضعف الفتيات وغير ذلك الكثير لذا يجب علاجها سريعا.

مخاطر مكملات الحديد على الصحة 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن مكملات الحديد اسهل طرق علاج الانيميا على الرغم من أنها مهمة إلا أن لها مخاطر عديدة على الصحة، منها:-

  • مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل اضطراب في المعدة وإمساك، وغثيان، آلام بطن، وقيء إسهال.
  • البراز الداكن، طبيعي البراز يكون لونه داكن، لدرجه عند بعض الأشخاص يظهر دم أو خطوط حمراء في البراز، أو وجع شديد ومستمر في البطن.
  • طعم معدني في الفم، وغالبا يتم علاجه سىريعا وتقل آثاره إذا تم تناول المكمل مع الطعام.
مخاطر مكملات الحديد على الصحة 
مخاطر مكملات الحديد على الصحة 
  • تصبغ الأسنان مع المكملات السائلة مثل أدوية الشرب، يسبب بقعا غامقة على الأسنان، لذلك يفضل خلط الحديد مع الماء وشربه بشفاطة.
  • نقص امتصاص الزنك، والحديد والزنك يتنافسون على الامتصاص، لو تم أخذ جرعة حديد 25 ملليجرام أو أكثر، ممكن يقل مستوى الزنك في الدم، وهذا يتسبب في مشاكل في الذاكرة وتساقط في الشعر وضعف أظافر ومشاكل في الجهاز الهضمي.
  • الجرعات الزائدة خطر جدا، حيث إن أكثر من 20 ملليجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم يسبب التهابا وتقرحات في المعدة، وفقدان دم وسوائل، وصدمة، وتلف أنسجة.
  • فى حالات الزيادة الشديدة يحدث فشل أعضاء خصوصا الكبد، وغيبوبة، وتشنجات وهذه الحالات تحتاج الذهاب الى المستشفى على الفور.
txt

فحص 41 ألف تلميذ ضد الأنيميا والسمنة والتقزم بالوادي الجديد

txt

إعداد مخطط للوجبة المدرسية لخفض الأنيميا بين تلاميذ الوادي الجديد

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انيميا فقر الدم الأنيميا الحديد نقص الحديد مكملات الحديد مخاطر مكملات الحديد على الصحة صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

مواد متعلقة

سلامة الغذاء تبحث التعاون مع جوميا مصر لتشديد الرقابة على المكملات الغذائية

أسباب أنيميا البحر المتوسط ومخاطرها على الصحة

أعراض نقص الحديد بالدم وأسبابه ومخاطره

الأكثر قراءة

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads