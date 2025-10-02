7 مخاطر لـ مكملات الحديد على الصحة

أنيميا فقر الدم من الأمراض المنتشرة فى العصر الحالى بين الكبار والصغار لسوء التغذية والإقبال على الوجبات التى تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وأنيميا فقر الدم تؤثر على صحة القلب ونمو الأطفال وشهيتهم وضعف الفتيات وغير ذلك الكثير لذا يجب علاجها سريعا.

مخاطر مكملات الحديد على الصحة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن مكملات الحديد اسهل طرق علاج الانيميا على الرغم من أنها مهمة إلا أن لها مخاطر عديدة على الصحة، منها:-

مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل اضطراب في المعدة وإمساك، وغثيان، آلام بطن، وقيء إسهال.

البراز الداكن، طبيعي البراز يكون لونه داكن، لدرجه عند بعض الأشخاص يظهر دم أو خطوط حمراء في البراز، أو وجع شديد ومستمر في البطن.

طعم معدني في الفم، وغالبا يتم علاجه سىريعا وتقل آثاره إذا تم تناول المكمل مع الطعام.

تصبغ الأسنان مع المكملات السائلة مثل أدوية الشرب، يسبب بقعا غامقة على الأسنان، لذلك يفضل خلط الحديد مع الماء وشربه بشفاطة.

نقص امتصاص الزنك، والحديد والزنك يتنافسون على الامتصاص، لو تم أخذ جرعة حديد 25 ملليجرام أو أكثر، ممكن يقل مستوى الزنك في الدم، وهذا يتسبب في مشاكل في الذاكرة وتساقط في الشعر وضعف أظافر ومشاكل في الجهاز الهضمي.

الجرعات الزائدة خطر جدا، حيث إن أكثر من 20 ملليجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم يسبب التهابا وتقرحات في المعدة، وفقدان دم وسوائل، وصدمة، وتلف أنسجة.

فى حالات الزيادة الشديدة يحدث فشل أعضاء خصوصا الكبد، وغيبوبة، وتشنجات وهذه الحالات تحتاج الذهاب الى المستشفى على الفور.

