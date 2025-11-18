أفضل أطعمة لمحاربة الأنيميا والوقاية منها وبدون مكملات

18 حجم الخط

الأنيميا أو فقر الدم، من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا بين النساء والفتيات، خصوصًا مع ضغط الحياة، والأعمال الكثيرة، واضطراب الهرمونات، والعادات الغذائية غير المنتظمة.





أشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أنه رغم أن المكملات الغذائية تُعد حلًا فعالًا وسريعًا، فإن الجسم في كثير من الأحيان يحتاج أولًا إلى دعم طبيعي مستمر يعتمد على الطعام الغني بالحديد وفيتامينات بناء الدم.



في هذا التقرير، تقدّم الدكتورة مروة، قائمة متكاملة من أفضل الأطعمة التي تساعد على محاربة الأنيميا بدون الحاجة إلى أي مكملات، مع شرح فوائد كل منها وأفضل طرق تناولها للحصول على أقصى استفادة.





أولًا: الأطعمة الغنية بالحديد الهيمي (الأكثر امتصاصًا في الجسم)

يُعد الحديد الهيمي الموجود في اللحوم والدواجن أكثر الأنواع التي يمتصها الجسم بكفاءة، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في علاج الأنيميا.



1. الكبدة

الكبدة من أقوى المصادر الطبيعية للحديد وفيتامين ب12 والفولات، وهي ثلاثي مهم لإنتاج كرات الدم الحمراء.

فوائدها:

رفع سريع لمستوى الهيموجلوبين.

تعويض النقص الحاد في فيتامين ب12.

أفضل طريقة للتناول:

تناول 100–150 جم مرة أسبوعيًا مشويّة أو مطهوة بخفة للحفاظ على قيمتها الغذائية.

2. اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الحديد الهيمي الجاهز للامتصاص.

فوائدها:

تُمنح الجسم جرعة مركّزة من الحديد.

تساعد على بناء العضلات وزيادة الطاقة.

نصيحة:

يفضل تناولها مشوية أو مسلوقة دون مبالغة في الدهون.

3. الدجاج والديك الرومي

مصدر جيد للحديد الهيمي وإن كان أقل من اللحوم.

الفائدة الأهم:

يساعد على دعم إنتاج الهيموجلوبين مع نسبة بروتين عالية مفيدة لبناء الجسم.

ثانيًا: الأطعمة النباتية الغنية بالحديد غير الهيمي

هذه الأطعمة ضرورية خصوصًا للنباتيين، لكنها تحتاج إلى فيتامين C لزيادة الامتصاص.

1. العدس بأنواعه

يُعد العدس من أكثر الأطعمة النباتية الغنية بالحديد.

فوائد العدس لمحاربة الأنيميا:

يحتوي على نسبة جيدة من الحديد والفولات.

يسهل على الجسم هضمه.

أفضل الطرق:

شوربة العدس، العدس المسلوق، أو إضافته للسلطات.

2. السبانخ والخضراوات الورقية

مصدر ممتاز للحديد النباتي.

فوائدها:

غنية بالفولات ومضادات الأكسدة.

تدعم تجديد خلايا الدم.

أفضل طريقة:

تُطبخ بخفة أو تضاف نيئة للسلطات.

3. الحمص والفاصوليا واللوبيا

البقوليات بشكل عام من أبطال محاربة الأنيميا.

الفوائد:

غنية بالحديد والبروتين.

تُعطي إحساسًا بالشبع وتغذي الجسم.

نصيحة:

نقعها قبل الطبخ لتقليل المركبات التي تعيق الامتصاص.

4. الشوفان

مصدر جيد للحديد، خاصة الأنواع المدعّمة.

يمكن تناوله مع الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال أو الفراولة لتحسين الامتصاص.

ثالثًا: الأطعمة الداعمة لامتصاص الحديد

لا يكفي تناول الحديد فقط؛ امتصاصه هو مفتاح علاج الأنيميا.

1. الأطعمة الغنية بفيتامين C

تعمل كالمفتاح الذي يفتح باب امتصاص الحديد، خاصة الحديد النباتي.

أهمها:

البرتقال

الفراولة

الليمون

الكيوي

الجوافة

أفضل استخدام:

إضافة الليمون على السبانخ والعدس، وتناول كوب جوافة أو برتقال بعد الوجبات الغنية بالحديد.

2. البصل والثوم

يساعدان على تحسين امتصاص المعادن عمومًا ويعززان المناعة.

يمكن إضافتهما للعدس، الفاصوليا، الكبدة أو أي وصفة غنية بالحديد.

أطعمة تحتوي على الحديد

رابعًا: أطعمة غنية بفيتامين ب12 والفولات (علاج جذري للأنيميا)

في كثير من الأحيان، الأنيميا ليست بسبب نقص الحديد فقط، بل نقص الفولات أو ب12، وهنا يصبح الطعام أهم علاج.

1. البيض

يُعد البيض مصدرًا ذهبيًا لفيتامين B12 والبروتين.

الفوائد:

يساعد على بناء خلايا الدم الحمراء.

يرفع مستوى الطاقة.

2. الأفوكادو

غني جدًا بالفولات، ويعطي دفعة قوية لتكوين خلايا الدم.

كما يحتوي على دهون صحية تدعم امتصاص الفيتامينات.

3. البروكلي

من أكثر الخضروات التي تجمع بين الحديد والفولات وفيتامين C في نفس الوقت.

خامسًا: الفواكه التي ترفع الهيموجلوبين بشكل طبيعي

1. البنجر (الشمندر)

ملك رفع الهيموجلوبين طبيعيًا.

خصائصه:

غني بالحديد.

يحفّز نخاع العظم على إنتاج الدم.

أفضل الطرق:

عصير البنجر مع الجزر أو سلقه وإضافته للسلطات.

2. الرمان

يدعم الهيموجلوبين ويعزز الدورة الدموية.

يمكن تناوله كحبات أو عصير طبيعي.

3. القراصيا والزبيب الأسود

مصادر ممتازة للحديد ومفيدة لتعويض النزيف الشهري للنساء.

سادسًا: أطعمة تعزز امتصاص الحديد وتحسّن صحة الدم



1. العسل الأسود

من أقوى الأطعمة التي ترفع الهيموجلوبين سريعًا.

فوائده:

يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والمنجنيز.

سهل الامتصاص وسريع التأثير.

أفضل طريقة:

ملعقة صباحًا مع كوب ماء دافئ بالليمون.

2. الحبوب الكاملة

مثل القمح والشوفان الكامل؛ تساعد على مد الجسم بالطاقة وتحسين امتصاص المعادن.

3. المكسرات النيئة

اللوز، الجوز، الفول السوداني… كلها غنية بالحديد ومضادات الأكسدة.

نصائح مهمة لرفع الهيموجلوبين بدون مكملات

تجنّبي الشاي والقهوة بعد الأكل مباشرة لأنها تمنع امتصاص الحديد.

تناولي الحديد النباتي مع مصدر فيتامين C.

احرصي على تنويع مصادر الحديد بين الحيواني والنباتي.

أكثري من الماء لأنه يساعد على تكوين الدم.

تناولي وجبات صغيرة متعددة لرفع مستوى الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.