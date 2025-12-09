الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
فحص 7 ملايين و453 ألف طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الفرق الطبية فحصت 7 ملايين و453 ألفًا و886 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية في جميع المحافظات، وذلك ضمن مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسي في 5 أكتوبر 2025 وحتى الآن.

المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمدارس الحكومية والخاصة

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمدارس الحكومية والخاصة، ويجري تنفيذها على مدار العام الدراسي عبر أكثر من 29 ألف مدرسة، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتشمل الخدمات قياس الوزن والطول وفحص نسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف عن سوء التغذية، مع وضع خطة علاجية فورية للحالات المكتشفة.

تسليم الطالب «كارت متابعة» شخصي يضمن استمرار الرعاية الدورية

 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن كل طالب يُشتبه في إصابته بأي من الأمراض الثلاثة يُحول فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، ويُسلم «كارت متابعة» شخصي يضمن استمرار الرعاية الدورية في جميع المحافظات.

الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ

وزير الصحة يتابع خطوات إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات تابع لفاكسيرا

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن 2000 فريق طبي مدرَّب يعملون وفق أحدث بروتوكولات الفحص ومعايير مكافحة العدوى، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتجنب التكدس. كما تقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب يوميًا بأساليب الوقاية.

وللرد على استفسارات المواطنين، خُصص الخطان الساخنان «105» و«106» على مدار الساعة.

