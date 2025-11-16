مشروبات ترفع الهيموجلوبين بالدم، لتعزيز الصحة والوقاية من الأنيميا

18 حجم الخط

مشروبات ترفع الهيموجلوبين بالدم، الهيموجلوبين هو البروتين المسئول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي خلايا الجسم، ويلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الطاقة والنشاط البدني والوظائف الحيوية المختلفة.





أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن انخفاض مستوى الهيموجلوبين يؤدي إلى حالة تعرف باسم فقر الدم أو الأنيميا، قد تتسبب في الشعور بالإرهاق المستمر، ضعف التركيز، شحوب الجلد، وتسارع ضربات القلب.

لذا، فإن الحفاظ على مستوى صحي للهيموجلوبين يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن تحقيق ذلك ليس فقط عبر التغذية المتوازنة، بل أيضًا من خلال مشروبات طبيعية تساعد على رفعه.



أضافت الدكتورة هدى، أن مشروبات رفع الهيموجلوبين ليست فقط وسيلة طبيعية لعلاج فقر الدم، بل أيضًا أسلوب صحي للحفاظ على مستويات الطاقة والنشاط اليومي، ولدعم صحة الدم وتعزيز المناعة، والقدرة على مواجهة التعب والإرهاق.



مشروبات ترفع الهيموجلوبين بالدم

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، المشروبات الطبيعية التي ترفع نسبة الهيموجلوبين بالدم، وبالتالي تقي من الانيميا.



1. عصير البنجر (الشمندر)

يعد عصير البنجر من أفضل المشروبات الطبيعية لرفع الهيموجلوبين. يحتوي البنجر على نسبة عالية من الحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد في الجسم. يمكن تناول كوب من عصير البنجر الطازج يوميًا للحصول على فوائد ملموسة في فترة قصيرة. كما يمكن مزجه مع الجزر أو التفاح لتحسين الطعم وزيادة قيمته الغذائية.

2. عصير الرمان

الرمان غني بالحديد والفيتامينات الضرورية لتكوين الهيموجلوبين. كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحسن الدورة الدموية، وتساعد على زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء. تناول كوب من عصير الرمان يوميًا يساعد على تعزيز مستوى الهيموجلوبين بشكل طبيعي، ويعمل على تقوية الجهاز المناعي.

3. عصائر الفواكه الغنية بفيتامين C

فيتامين C يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الحديد، لذا فإن عصائر البرتقال، الليمون، الكيوي، والجوافة مفيدة جدًا لمن يعانون من فقر الدم. يمكن شرب كوب من عصير البرتقال الطازج مع وجبة غنية بالحديد لتعزيز امتصاصه، مما يساهم في رفع مستوى الهيموجلوبين بشكل فعال.

4. مشروب السبانخ الأخضر

السبانخ من الخضروات الغنية بالحديد وحمض الفوليك، ويمكن تحضيرها على شكل عصير أخضر ممزوج مع التفاح أو الخيار. هذا المشروب لا يزيد فقط من مستوى الحديد في الجسم، بل يوفر أيضًا مضادات أكسدة مهمة تحافظ على صحة الدم وتحسن عمل الأعضاء الحيوية.

5. مشروب التمر والحليب

التمر يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وعند مزجه مع الحليب يصبح مشروبًا مثاليًا لتقوية الدم. يُنصح بشرب كوب منه صباحًا أو مساءً، خاصة للأطفال والنساء الحوامل، لما له من أثر إيجابي على زيادة كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين.

6. عصير العنب

العنب الأحمر غني بالحديد وحمض الفوليك، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تنشيط الدورة الدموية. شرب كوب من عصير العنب الطازج يوميًا يمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي للأشخاص الذين يعانون من انخفاض الهيموجلوبين.

7. مشروب الكركم مع الحليب

الكركم من الأعشاب القوية المضادة للالتهابات، ويحتوي على مواد تساعد على تحسين امتصاص الحديد في الجسم. عند تحضيره مع الحليب، يصبح مشروبًا مغذيًا مفيدًا لزيادة إنتاج كريات الدم الحمراء، وبالتالي رفع الهيموجلوبين بشكل طبيعي.

الأنيميا، فيتو

نصائح لتعزيز امتصاص الحديد

لتحقيق أفضل النتائج من هذه المشروبات، يُنصح باتباع بعض الإرشادات:

تناول المشروبات الغنية بفيتامين C مع وجبات تحتوي على الحديد لزيادة امتصاصه.

تجنب شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات، لأنها تقلل امتصاص الحديد.

دمج المصادر النباتية للحديد مع المصادر الحيوانية (مثل اللحوم والدواجن) لتعزيز الفعالية.

الحفاظ على تناول كميات كافية من البروتينات والفيتامينات الأساسية لدعم إنتاج الهيموجلوبين.

