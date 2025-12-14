"بيطري الإسماعيلية" يواصل جهود تحصين الثروة الحيوانية

18 حجم الخط

تواصل العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية جهودها في تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهادفة إلى تطوير أساليب التشخيص ورفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية المقدمة.

جهود المديرية خلال أسبوع

وصرح دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال الفترة من السبت ٦ ديسمبر حتى الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥، تم علاج ٣٤ حالة بالعيادة، تنوعت ما بين: ٧ حالات طفيليات خارجية، ٥ حالات فحوصات سونار، ٨ حالات طفيليات داخلية، ٥ حالات أمراض باطنة، ٣ حالات أمراض جلدية، ٦ حالات تحصين ضد الأمراض الفيروسية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وجديرًا بالذكر، أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تقع بجوار محطة بنزين الجلاء – حي أول – الإسماعيلية.

ويأتي هذا النشاط تحت شعار منظومة «صحة واحدة»، بما يحقق التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويعزز من الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المشتركة.

وفي إطار التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية وهيئة التأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية، ولزيادة الوعي الصحي والثقافي والبيئي، تم تنفيذ ندوة توعوية إرشادية بمركز طب أسرة عرايشية مصر.

عقد توعية حول إنفلونزا الطيور

قامت الدكتورة سها عبد الله – طبيب إرشاد بالمديرية، بإلقاء ندوة التوعية تناولت مرض إنفلونزا الطيور من حيث الأعراض وخطورته وطرق الوقاية منه، وأساليب التربية المنزلية الآمنة، وكيفية الذبح الآمن للطيور داخل المنازل، بالإضافة إلى التوعية بمرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وطرق انتقاله، وخطورته، وكيفية التصرف السليم في حالات العقر، وأهمية التعامل الآمن مع الكلاب الحرة وضرورة التوجه الفوري لأقرب مستشفى عام للحصول على المصل.

كما شملت الندوة التوعية بأهمية اختيار اللحوم السليمة، وأنواع الأختام البيطرية، وضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظًا على الصحة العامة.

وعلى جانب آخر، يواصل بيطري الإسماعيلية مجهوداته في تحصين رؤوس الماشية.

وتم تحصين ٦٧٧٥٩ حيوان من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة بنسبة ١١٤.٦٤ ٪ من إجمالي الثروة الحيوانية من إجمالي ٥٩١٠٨ من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بالمحافظة، طبقًا لحصر عام ٢٠٢٤، ضد مرض الحمى القلاعية Sat 1 ومدمج بالإسماعيلية خلال الفترة من ٢٥ أكتوبر إلى ١١ ديسمبر ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.