السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: تشغيل جراحات القلب المفتوح بالمجمع الطبي بالأقصر

الفريق الطبي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بمحافظة الأقصر، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في صعيد مصر لتوطين واحد من أعقد وأدق التخصصات الطبية.

تجهيزات الوحدة تخطت تكلفتها 45 مليون جنيه

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن تجهيزات الوحدة تخطت تكلفتها 45 مليون جنيه، وذلك بطاقة 14 سرير عناية مركزة مجهّزين وفق أعلى المعايير العالمية، بما يرسخ قدرة الهيئة على تقديم خدمات متقدمة بمحافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تشغيل الوحدة الجديدة يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الخدمات التخصصية الدقيقة، خاصة وأن جراحات القلب المفتوح تُعد من أعلى التدخلات الطبية كُلفة في القطاع الخاص، حيث تتراوح أسعارها بين 200 و500 ألف جنيه، بينما توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى جودة دون أي أعباء مالية على المنتفعين باستثناء 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة.

وأشار إلى أن المجمع الطبي الدولي بالأقصر قدّم منذ تشغيله أكثر من 1.1 مليون خدمة طبية وأجرى أكثر من 32 ألف عملية جراحية، بينها 63% من الجراحات الكبرى والمتقدمة، وهو ما يؤكد جاهزيته كمركز مرجعي للمحافظة ومحافظات الصعيد.

إجراء أولى عمليات القلب المفتوح بنسبة نجاح 100%

وقال الدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم إجراء أولى عمليات القلب المفتوح بنسبة نجاح 100% فور تشغيل الوحدة الجديدة، مؤكدًا أن البنية التحتية المتطورة للمجمع وفّرت بيئة طبية قادرة على استقبال أصعب الحالات وأكثرها تعقيدًا، حيث تمت العملية ضمن منظومة تنسيقية دقيقة بين إدارة الرعاية الثانوية والثالثية برئاسة الدكتور عرفة الهواري ونائبته الدكتورة أمل يوسف، وإدارة المجمع الطبي الدولي برئاسة الدكتور محمد العقبي، وقسم جراحة القلب والصدر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبدالباري.

نائب وزير الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان لـ 10.6% بحلول 2050

وزير الصحة: الانسداد الرئوي المزمن يتسبب في 5% من إجمالي الوفيات عالميا

فيما ضم الفريق الطبي المنفذ للعملية نخبة من الكوادر عالية التخصص بقيادة: الدكتور محمد عبدالباري، الدكتور محمد رأفت رستم، الدكتور محمد السيد محمد عمر، الدكتور محمد عبدالمعطي، الدكتور أبانوب بهاء،الدكتور أيمن عبد الخالق، مكاري رزق، توفيق كامل. 

كما شارك فريق تمريض متخصص يضم: أحمد محمود، مستر أحمد خير، رمضان عادل، آيات سعدي حفني، ليلى عبد الجليل، سمير أحمد عبد الباقي، عيد سعد محمود، مساعد تمريض أيمن أبو الفضل، ومساعد تمريض حسان حسن حسين، وهو ما يعكس امتلاك الهيئة فرقًا طبية قادرة على تنفيذ التدخلات شديدة الدقة بكفاءة عالمية.

