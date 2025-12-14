محامي المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية بمقص يروى تفاصيل الواقعة (فيديو)

18 حجم الخط

أجرت "فيتو" بثا مباشرًا لمتابعة مستجدات واقعة التعدي على معلم بـمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.



وأكد محمد حافظ محامي المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية، أن الواقعة كان يسبقها تقدم موكله بشكوى لرئاسة مجلس الوزراء يشتكي فيها من واقعة إهمال في حق شقيقته الطالبة بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية.

أسباب وتفاصيل الواقعة

حيث قامت شقيقة المتهم بالاشتراك في إحدى المسابقات الخاصة بالرسم التي تنظمها مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، وتعهدت المدرسة باصطحاب الفتيات إلى مدرسة التكنولوجيا بالمرحلة الخامسة مدينة الإسماعيلية، مكان عقد المسابقة، ثم عودتهن إلى مقر المدرسة بـمدينة المستقبل، مرة أخرى بواسطة سيارة.

ولكن قامت المعلمة المسئولة عن اصطحاب الفتيات للمسابقة بتركهن في موقف الفردوس وقبل أن تعيدهن إلى مقر المدرسة بمدينة المستقبل، مما يعد إخلالا بما تعهدت به إدارة المدرسة لأولياء الأمور ذلك الأمر الذى أثار حفيظة موكله فقام بالذهاب إلى مقر المدرسة بصحبة والدته لمناقشة الأمر عقب التقدم بالشكوى ولكن فوجئ بهجوم شديد من المعلمين والمعلمات الذين شهدوا الواقعة.

وأضاف محامي المتهم بضرب معلم الإسماعيلية بـ"مقص"، أن موكله كان ملتزما بكافة إجراءات الدخول للمدرسة ولم يقتحمها كما زعم البعض حيث خضع للتفتيش على بوابة المدرسة، ثم قام بتسليم هاتفه المحمول بكتب وكيلة المدرسة قبل الواقعة.

وأشار إلى أن موكله كان يدافع عن نفسه وعن والدته التي أصيبت بحالة إغماء بسبب أنها مريضة ذئبة حمراء، كما تعرضت للعض في يديها من احدي المدرسات بالمدرسة وهذا ما أثبته التقرير الطبي الذي تم ارفاقه في مذكرة المحضر.

ولفت إلى أن موكله لم يكن يحمل أى أداة عند دخوله المدرسة، وكان "المقص" الذى ظهر في الفيديو الذى تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي على مكتب الوكيلة وعندما قام أحد المعلمين باستفزاز موكله والتعدي عليه وذلك الجزء تم اقتطاعه من الفيديو قام وكله بالدفاع عن نفسه.

وأوضح محامي المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية أن النيابة قامت بإخلاء سبيل والدة موكله مع تجديد حبسه لمدة 15 يوما مشيرا إلى استمرار سيره في الإجراءات القانونية حتى يتم الإفراج عن موكله.

وناشد محامي المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية، أولياء أمور الطلاب بضرورة التقدم بشكاوى رسميةمن خلال قنوات التواصل القانونية دون الذهاب للمدارس.



