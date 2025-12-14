القبض على عاطل بعد ساعات من محاولته اختطاف طفلة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، القبض علي عاطل بعد ساعات من محاولته اختطاف طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وسرقتها بالإكراه في قرية النورس بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

تكليف فريق بحث بضبط المتهم

وكُلف اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث يضم كل من العميد "مصطفى عرفة" رئيس مباحث المديرية، والمقدم "محمد هشام" مفتش مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، والمقدم "أحمد جمال" رئيس مباحث المركز، والرائد "أمير الألفي" بتوسيع نطاق دائرة البحث والتحقيق لتحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة من خلال توسيع عمليات البحث والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد مكانه وضبطه في أسرع وقت.



نجاح المأمورية في ضبط المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة تضم كلا من: الرائد أمير الألفي والنقباء "محمود طارق" و"أحمد شطا" و"محمد مسلم" معاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية في تحديد هوية المتهم من خلال كاميرات المراقبة وعمليات البحث حيث تم ضبطه خلال ساعات من ارتكابه للواقعة.



طريقة جريئة في اقتحام القرية

وأشارت التحريات أن المتهم تمكن من القفز من سور القرية متتبعًا خطوات الطفلة أثناء لهوها أسفل المنزل، محاولًا اختطافها وسرقتها بالإكراه، فيما أفادت التحريات بأن المتهم يدعي "عبد الرحمن م د" 25 عامًا عاطل مقيم عزبة أبو آدم وله معلومات جنائية وتم إحالته للتحقيق الي الجهات المختصة.



ومن جانبها تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قيمها بالحملات الأمنية المكبرة وذلك لضبط الخارجين عن القانون وضبط المطلوبين جنائيا وتقديمهم للعدالة وذلك بهدف تحقيق الأمن والنظام.

