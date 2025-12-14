أوقاف الإسماعيلية تعقد ندوات توعوية حول التعصب الرياضي

18 حجم الخط

عقدت مديرية أوقاف الإسماعيلية، تحت رعاية فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل الوزارة، عددًا من الندوات التوعوية حول "التعصّب الرياضي"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحّح مفاهيمك" التي أطلقتها المديرية لـ نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة بين أفراد المجتمع.

تناول مخاطر التعصب الرياضي

وتناول المحاضرون خلال الندوات خطر التعصّب الرياضي على السلوك المجتمعي، وبيّنوا أن الرياضة سلوك راقٍ يجب أن يظل بعيدًا عن التناحر وإشعال الفتن، مؤكدين أن الإسلام دعا إلى الاعتدال، ونبذ التعصب، والتحلي بأخلاق التنافس الشريف.

مشاركة فاعلة من الحضور

كما شهدت الندوات مشاركة فعّالة من المواطنين وروّاد المساجد، حيث طرح الحضور أسئلتهم واستفساراتهم حول أشكال التعصب وطرق علاجه، وتم التأكيد على دور الخطاب الديني الواعي في تعزيز الروح الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والأخلاق.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية أوقاف الإسماعيلية على تنفيذ برامج دعوية هادفة، تُسهم في بناء وعي مجتمعي رشيد، ومواجهة الظواهر السلبية بأسلوب علمي منضبط ومؤثر.

وعلى صعيد آخر وزعت وزارة الأوقاف، طنين من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والقاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة وشمال سيناء، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وزارة الأوقاف توزع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

وجاءت أعمال التوزيع بالتنسيق الكامل بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد من المشروعات الرائدة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، لما يتميز به من انضباط في التنفيذ وجودة في المنتج، حيث تُعد لحوم أضاحي الأوقاف من أجود اللحوم التي تُقدم للأسر المستحقة، مع استمرار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين، إضافة إلى أن أعمال التوزيع تتم وفق آليات منضبطة وتنسيق مؤسسي كامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتعزيز نطاق الدعم الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

