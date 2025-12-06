السبت 06 ديسمبر 2025
محافظات

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم جولة مرور مفاجئة داخل المجمع الطبي (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
نفّذت إدارة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الاسماعيلية برئاسة الدكتور محمد جبريل ـ نائب مدير الفرع، فى وقت مبكر من صباح اليوم جولة مرور مفاجئة شملت قسم الطوارئ والعيادات الخارجية، بمجمع الإسماعيلية الطبي  بهدف المتابعة الميدانية الدقيقة لآليات العمل وتقييم مستوى تقديم الخدمة في بداية اليوم.

صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي

تأجيل محاكمة والد قاتل الإسماعيلية الصغير لجلسة 25 ديسمبر

تفقد قسم الاستقبال 

وخلال الجولة، تم تفقد غرف استقبال الحالات العاجلة، مسارات الفرز، تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، جاهزية الأجهزة والمستلزمات، ومدى سرعة الاستجابة للحالات الواردة إلى قسم الطوارئ، كما تم مراجعة سجلات المترددين، ونسب إشغال الأسرة، ومتابعة تطبيق معايير مكافحة العدوى. 

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد العيادات الخارجية 

وشملت الجولة أيضًا تفقد العيادات الخارجية لمتابعة، ومراجعة انتظام تواجد الفرق الطبية في المواعيد المقررة، وسرعة إنهاء إجراءات التسجيل والفحص، وتقييم مستوى رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة، وتم التأكيد على الالتزام الكامل بضوابط تقديم الخدمة، وحسن استقبال المرضى، وتيسير حركة الدخول والخروج داخل العيادات.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأكد "جبريل" خلال الجولة أن المتابعة الميدانية المفاجئة تعد إحدى أهم أدوات ضمان الجودة، وأن الهدف منها هو تعزيز الانضباط، وتقديم خدمات سريعة وآمنة، وتحسين تجربة المنتفعين داخل المنشآت الصحية، كما شدد على استمرار تنفيذ الجولات الصباحية والمسائية لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة وفق أعلى المعايير.

وتأتي هذه الجولات في إطار توجيهات هيئة الرعاية الصحية برفع كفاءة التشغيل، والاستجابة الفورية لأية ملاحظات، وتحقيق نموذج رعاية صحية قائم على الجودة والإنسانية في التعامل مع المنتفعين.

