الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم جولة مرور مفاجئة داخل المجمع الطبي (صور)

18 حجم الخط

نفّذت إدارة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الاسماعيلية برئاسة الدكتور محمد جبريل ـ نائب مدير الفرع، فى وقت مبكر من صباح اليوم جولة مرور مفاجئة شملت قسم الطوارئ والعيادات الخارجية، بمجمع الإسماعيلية الطبي بهدف المتابعة الميدانية الدقيقة لآليات العمل وتقييم مستوى تقديم الخدمة في بداية اليوم.

تفقد قسم الاستقبال

وخلال الجولة، تم تفقد غرف استقبال الحالات العاجلة، مسارات الفرز، تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، جاهزية الأجهزة والمستلزمات، ومدى سرعة الاستجابة للحالات الواردة إلى قسم الطوارئ، كما تم مراجعة سجلات المترددين، ونسب إشغال الأسرة، ومتابعة تطبيق معايير مكافحة العدوى.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تفقد العيادات الخارجية

وشملت الجولة أيضًا تفقد العيادات الخارجية لمتابعة، ومراجعة انتظام تواجد الفرق الطبية في المواعيد المقررة، وسرعة إنهاء إجراءات التسجيل والفحص، وتقييم مستوى رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة، وتم التأكيد على الالتزام الكامل بضوابط تقديم الخدمة، وحسن استقبال المرضى، وتيسير حركة الدخول والخروج داخل العيادات.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وأكد "جبريل" خلال الجولة أن المتابعة الميدانية المفاجئة تعد إحدى أهم أدوات ضمان الجودة، وأن الهدف منها هو تعزيز الانضباط، وتقديم خدمات سريعة وآمنة، وتحسين تجربة المنتفعين داخل المنشآت الصحية، كما شدد على استمرار تنفيذ الجولات الصباحية والمسائية لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة وفق أعلى المعايير.

وتأتي هذه الجولات في إطار توجيهات هيئة الرعاية الصحية برفع كفاءة التشغيل، والاستجابة الفورية لأية ملاحظات، وتحقيق نموذج رعاية صحية قائم على الجودة والإنسانية في التعامل مع المنتفعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.