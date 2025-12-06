السبت 06 ديسمبر 2025
بيطري الإسماعيلية يواصل أعمال التقصي الإكلينيكي والتحصين بمزارع الدواجن

جانب من جهود مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، فيتو
تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بإشراف الدكتور زكريا هاشم مدير المديرية، تنفيذ لجنة القصي الإكلينيكي النشط بعدة مزارع للدواجن في مركز ومدينة أبوصوير.  

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود فرع المجلس القومي للمرأة

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم جولة مرور مفاجئة داخل المجمع الطبي (صور)

 

سحب عينات وفحص الحالة الصحية للثروة الداجنة 

 

وشملت أعمال اللجنة التي أشرفت عليها الدكتورة نيفين رشدي مسؤول التقصي الوبائي، سحب عينات وفحص الحالة الصحية للثروة الداجنة للتأكد من خلوها من الأمراض التنفسية وأنفلونزا الطيور.  

جانب من جهود مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، فيتو

على جانب آخر، تواصل العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية جهودها في تقديم خدماتها البيطرية المتخصصة، حيث تم علاج ٢٣ حالة خلال الفترة من السبت ٢٩ نوفمبر حتى الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

جانب من جهود مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، فيتو

علاج حالات من الطفيليات 

 

هذا إلى جانب علاج ٧ حالات طفيليات خارجية، ٦ حالات فحوصات سونار، ٦ حالات طفيليات داخلية، ٣ حالات أمراض باطنة، وحالة جلدية، ليكن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها ٢٣ حالة. 

جانب من جهود مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، فيتو

ومن الجدير ذكره أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تقع بنطاق حي أول الإسماعيلية.
 

جانب من جهود مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، فيتو

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية للاطمئنان على الوضع الوبائي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة، ودعم منظومة الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والداجنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار المتابعة الدورية للموقف الوبائي، وحرصًا على تعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية لضمان سلامة الثروة الداجنة، وبتكليف من الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفق توجيهات اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

 

