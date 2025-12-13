الطرق والنقل بالإسماعيلية تبدأ في أعمال تطهير غرف صرف مياه الأمطار

18 حجم الخط

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أعمال تسليك غرف صرف مياه الأمطار بمنطقة كامب البومب بطريق البلاجات وشارع محمد علي، ضمن الإجراءات الوقائية استعدادًا لموسم الأمطار.

الانتهاء من إنشاء غرف الصرف

وكانت قد انتهت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، مسبقًا من إنشاء غرف صرف مياه الأمطار بمختلف مناطق مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى المحافظة.

تنفيذ أعمال تطوير وصيانة الشوارع والمحاور الرئيسية

وتنفذ مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، أعمال الصيانة والتطوير بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية.

صيانة شارع أم كلثوم

وتشمل الأعمال تنفيذ صيانة كاملة لشارع محمد علي وشارع أم كلثوم، إلى جانب استمرار أعمال الصيانة بطريق البلاجات أمام نادي الملاحة في الاتجاهين، وكذلك أمام كوبري حفني، على أن تستمر الأعمال لمدة يومين. كما تقوم المديرية بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع بورسعيد بمنطقة الشهداء، وذلك بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب.

وذلك في إطار خطة المحافظة بشأن تطوير المحاور الرئيسية، والتى تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والخدمية.

