السكرتير العام المساعد يتفقد الاستعدادات الجارية لافتتاح "مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET"

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وممثلي الجهات المعنية، الأعمال الجارية بمركز الإسماعيلية التجاري استعدادًا للافتتاح الرسمي للمركز، المقرر خلال الأيام المقبلة.

متابعة أعمال التشطيب

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية تجهيزات المحال، وأعمال التشطيبات، ومناطق الخدمات، واستلام العارضين للمحال والتأكيد علي توفير وسائل الأمان والسلامة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

جانب من الجولة، فيتو

ووجَّه اليمني بضرورة الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من كل الأعمال قبل موعد الافتتاح، استعدادًا لاستقبال الجمهور في صرح تجاري يليق بالمواطن الإسماعيلاوي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

معلومات عن المركز التجارى

ويُعد مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET أحد أهم المشروعات التي تستهدف دعم الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة، وفتح منافذ بيع للمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث يضم ١١٧ محلا يقدم منتجات متنوعة تشمل منتجات جلدية، أحذية، شنط، ملابس، سجاد ومنتجات يدوية، بما يوفر منصة موحدة للتجار ويمنح المواطنين مكانًا متكاملًا للتسوق بأسعار

ويمثل ISMAILIA OUTLET نقلة نوعية في تنشيط التجارة الداخلية، ومنصة تجارية جديدة تجمع التجار والمشترين في مكان واحد ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز موارد المحافظة.

مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إنشاء بيئة تجارية حضارية تواكب التطوير الذي تشهده الإسماعيلية في مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.