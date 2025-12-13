السبت 13 ديسمبر 2025
السكرتير العام المساعد يتفقد الاستعدادات الجارية لافتتاح "مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET"

 تفقد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وممثلي الجهات المعنية، الأعمال الجارية بمركز الإسماعيلية التجاري استعدادًا للافتتاح الرسمي للمركز، المقرر خلال الأيام المقبلة. 

رئيس مياه القناة يتفقد محطة مياه التوطين بالقنطرة شرق الإسماعيلية

حبس المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات

متابعة أعمال التشطيب

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية تجهيزات المحال، وأعمال التشطيبات، ومناطق الخدمات، واستلام العارضين للمحال والتأكيد علي توفير وسائل الأمان والسلامة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

ووجَّه اليمني بضرورة الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من كل الأعمال قبل موعد الافتتاح، استعدادًا لاستقبال الجمهور في صرح تجاري يليق بالمواطن الإسماعيلاوي.

معلومات عن المركز التجارى

ويُعد مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET أحد أهم المشروعات التي تستهدف دعم الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة، وفتح منافذ بيع للمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث يضم ١١٧ محلا يقدم منتجات متنوعة تشمل منتجات جلدية، أحذية، شنط، ملابس، سجاد ومنتجات يدوية، بما يوفر منصة موحدة للتجار ويمنح المواطنين مكانًا متكاملًا للتسوق بأسعار

ويمثل ISMAILIA OUTLET نقلة نوعية في تنشيط التجارة الداخلية، ومنصة تجارية جديدة تجمع التجار والمشترين في مكان واحد ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز موارد المحافظة. 

مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إنشاء بيئة تجارية حضارية تواكب التطوير الذي تشهده الإسماعيلية في مختلف القطاعات.

