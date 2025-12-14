أعراض عقيدات الغدة الدرقية وأسباب الإصابة بها

18 حجم الخط

أعراض عقيدات الغدة الدرقية، عقيدات الغدة الدرقية من الإصابة التى لا نسمع عنها مثيلا، ولكنها موجودة وتصيب الرجال والنساء.

وأعراض عقيدات الغدة الدرقية، عديدة وقد لا يعلم عنها الكثيرون إلا عند اكتشاف الإصابة بها، ويجب الالتزام بالعلاج لتجنب حدوث أى مضاعفات.

وتقول الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، إن عقيدات الغدة الدرقية هي كتل أو تورمات تظهر داخل الغدة الدرقية الموجودة في مقدمة الرقبة أسفل الحنجرة، وقد تكون هذه العقيدات صلبة أو مملوءة بالسوائل، وقد تكون واحدة أو متعددة، وغالبا ما تكون حميدة، لكن في حالات قليلة قد تكون خبيثة.

أعراض عقيدات الغدة الدرقية

وأضافت وفاء، أنه في كثير من الحالات لا تسبب العقيدات أي أعراض، ويتم اكتشافها بالصدفة أثناء الفحص الطبي أو التصوير، ولكن عند كبر حجمها أو نشاطها الزائد قد تظهر الأعراض التالية:

ظهور تورم أو كتلة في الرقبة يمكن ملاحظتها أو تحسسها.

صعوبة في البلع أو التنفس.

الإحساس بضغط أو ألم في الرقبة.

بحة في الصوت أو تغير نبرة الصوت.

السعال المستمر دون سبب واضح.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية في حالة العقيدات النشطة

فقدان الوزن.

تسارع ضربات القلب.

التوتر والعصبية.

التعرق الزائد.

أعراض خمول الغدة الدرقية نادرا

التعب والإرهاق.

زيادة الوزن.

الشعور بالبرد.

أسباب ظهور عقيدات الغدة الدرقية

وتابعت، تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تكون العقيدات، ومن أبرزها:

نقص اليود في الغذاء، وهو من الأسباب الشائعة.

اضطرابات نمو خلايا الغدة الدرقية.

أكياس مملوءة بالسوائل داخل الغدة.

التهابات الغدة الدرقية المزمنة.

عوامل وراثية وتاريخ عائلي للإصابة بأمراض الغدة الدرقية.

التقدم في العمر تزداد نسبة الإصابة بعد سن الأربعين.

التعرض للإشعاع، خاصة في منطقة الرأس والرقبة.

أمراض مناعية مثل التهاب الغدة الدرقية المناعي (هاشيموتو).

مضاعفات عقيدات الغدة الدرقية

وأوضحت الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، أنه في حال إهمال التشخيص والعلاج، قد تؤدي العقيدات إلى بعض المضاعفات، مثل:

زيادة حجم العقيدة مما يسبب ضغط على المريء أو القصبة الهوائية.

اضطراب إفراز هرمونات الغدة الدرقية فرط أو خمول.

مشاكل في التنفس خاصة أثناء النوم.

تحول العقيدة إلى ورم خبيث (نسبة قليلة).

تأثير سلبي على الصوت نتيجة ضغطها على الأعصاب الصوتية.

طرق علاج عقيدات الغدة الدرقية

وأضافت استشارى الغدد، يعتمد العلاج على حجم العقيدة، ونوعها، ونتائج الفحوصات، وهناك أكثر من طريقة للعلاج، منها:-

في حالة العقيدات الصغيرة الحميدة، تتم المتابعة باستخدام الموجات فوق الصوتية وتحاليل الهرمونات.

أدوية تنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

أدوية تحتوي على اليود في حالة النقص.

علاج الالتهابات إذا كانت العقيدة ناتجة عن التهاب.

العلاج باليود المشع يستخدم في حالة العقيدات النشطة التي تفرز هرمونات زائدة، حيث يقلل حجم العقيدة ونشاطها.

التدخل الجراحي، عند كبر حجم العقيدة، وفي حالة الاشتباه في وجود سرطان، وإذا سببت صعوبة في التنفس أو البلع.

