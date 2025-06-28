الغدة الدرقية النشطة، الأعراض والأسباب وطرق العلاج المختلفة

تعد الغدة الدرقية، هذه الفصيلة الصغيرة التي تشبه الفراشة وتقع في قاعدة العنق، حجر الزاوية في تنظيم العديد من وظائف الجسم الحيوية، وعندما تفرط في نشاطها وتنتج كميات زائدة من هرمونات الغدة الدرقية، ندخل في حالة تعرف بـ"فرط نشاط الغدة الدرقية" أو "الغدة الدرقية النشطة"، وهذه الحالة وإن كانت شائعة نسبيًا، إلا أنها تتطلب تشخيصًا دقيقًا وعلاجًا فعالًا لتجنب مضاعفات صحية خطيرة.

ما هي الغدة الدرقية النشطة؟

فرط نشاط الغدة الدرقية هو اضطراب يحدث عندما تنتج الغدة الدرقية كميات كبيرة جدًا من هرمون الثيروكسين (T4) وثلاثي يود الثيرونين (T3)، وهذه الهرمونات ضرورية لعملية التمثيل الغذائي في الجسم، والتي تشمل تنظيم درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والتحكم في الوزن ومستويات الطاقة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وعندما يكون هناك فائض من هذه الهرمونات، تتسارع وظائف الجسم بشكل كبير، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض.

أعراض الغدة الدرقية النشطة

تتنوع أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية وتختلف شدتها من شخص لآخر، وغالبًا ما تتطور الأعراض تدريجيًا مما يجعلها أحيانًا تُخلط بأمراض أخرى. ومع ذلك، هناك مجموعة من المؤشرات الشائعة التي تستدعي الانتباه:

فقدان الوزن غير المبرر: على الرغم من زيادة الشهية وتناول كميات أكبر من الطعام، قد يلاحظ المريض فقدانًا ملحوظًا في الوزن.

تسارع ضربات القلب (الخفقان): يعد هذا أحد أبرز الأعراض، وقد يشعر المريض بضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.

الرجفان (الرعشة): غالبًا ما تظهر في اليدين والأصابع.

زيادة التعرق وعدم تحمل الحرارة: يصبح الجسم أكثر حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة، وقد يزداد التعرق بشكل ملحوظ.

العصبية والقلق والتهيج: يعاني العديد من المرضى من تغيرات في المزاج، تشمل القلق الشديد والتهيج وصعوبة التركيز.

مشاكل النوم (الأرق): يصبح النوم صعبًا بسبب النشاط المفرط للجسم.

تضخم الغدة الدرقية (الدراق): قد تظهر الغدة الدرقية منتفخة في منطقة العنق، وهي علامة مرئية على تضخمها.

ضعف العضلات والإرهاق: على الرغم من فرط النشاط، قد يشعر المريض بضعف عام في العضلات وإرهاق غير مبرر.

تغيرات في نمط حركة الأمعاء: قد يعاني البعض من زيادة في عدد مرات التبرز أو الإسهال.

تغيرات في الدورة الشهرية لدى النساء: قد تصبح الدورة الشهرية أخف أو غير منتظمة.

مشاكل في العين (مرض غريفز للعين): في حالات معينة، خاصة في مرض غريفز، قد تبرز العينان بشكل واضح، مع جفاف وتهيج.

ترقق الجلد والشعر الهش: قد يصبح الجلد ناعمًا ورطبًا بشكل غير عادي، بينما يصبح الشعر هشًا ويتساقط بسهولة.

أسباب الغدة الدرقية النشطة

تتعدد أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية، لكن أبرزها وأكثرها شيوعًا هو:

مرض غريفز (Graves' Disease): هو السبب الأكثر شيوعًا لفرط نشاط الغدة الدرقية، وهو اضطراب مناعي ذاتي حيث ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تحفز الغدة الدرقية على إنتاج كميات مفرطة من الهرمونات. غالبًا ما يكون وراثيًا.

التهاب الغدة الدرقية (Thyroiditis): يحدث هذا الالتهاب نتيجة هجوم الجهاز المناعي على الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى تسرب الهرمونات المخزنة إلى مجرى الدم. يمكن أن يكون مؤقتًا وقد يتبعه فترة من خمول الغدة الدرقية.

العقيدات الدرقية المفرطة النشاط (Hyperfunctioning Thyroid Nodules): وهي كتل أو أورام حميدة تتكون داخل الغدة الدرقية وتنتج كميات زائدة من الهرمونات بشكل مستقل عن تحكم الجسم. تسمى هذه الحالة أحيانًا "التسمم الدرقي العقيدي".

تناول كميات زائدة من اليود: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اليود، سواء من خلال المكملات الغذائية أو بعض الأدوية، إلى فرط نشاط الغدة الدرقية لدى الأشخاص المعرضين.

جرعات زائدة من أدوية هرمون الغدة الدرقية: قد يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية بشكل مؤقت لدى الأشخاص الذين يتناولون هرمونات الغدة الدرقية لعلاج قصور الغدة الدرقية إذا كانت الجرعة زائدة.

مضاعفات الغدة الدرقية النشطة

إذا تُرك فرط نشاط الغدة الدرقية دون علاج، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على مختلف أجهزة الجسم:

مشاكل القلب: من أخطر المضاعفات، وتشمل الرجفان الأذيني (وهو اضطراب في ضربات القلب يزيد من خطر الإصابة بالجلطات والسكتة الدماغية)، وفشل القلب الاحتقاني.

هشاشة العظام: يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تسريع عملية فقدان الكالسيوم من العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

أزمة الغدة الدرقية (Thyroid Storm): هي حالة نادرة ولكنها مهددة للحياة، تحدث عندما تشتد أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية بشكل مفاجئ وخطير، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة الحرارة، وتسارع شديد في ضربات القلب، وتغيرات في الحالة العقلية، وقد يؤدي إلى فشل الأعضاء والموت إذا لم يتم التدخل الطبي الفوري.

مشاكل العين (مرض غريفز للعين): في مرض غريفز، يمكن أن تتسبب الأجسام المضادة في التهاب وتورم الأنسجة المحيطة بالعينين، مما يؤدي إلى بروز العينين، جفاف، احمرار، حساسية للضوء، وفي بعض الحالات النادرة، فقدان البصر.

مشاكل الجلد (اعتلال الجلد الدرقي): يمكن أن يظهر في مرض غريفز على شكل احمرار وتورم في جلد الساقين والقدمين، خاصة في منطقة قصبة الساق.

مضاعفات الحمل: يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية غير المعالج أثناء الحمل إلى الولادة المبكرة، تسمم الحمل، مشاكل قلبية للجنين، وانفصال المشيمة.

طرق علاج الغدة الدرقية النشطة

يهدف علاج فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تقليل إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وإعادة مستوياتها إلى المعدل الطبيعي. يعتمد اختيار طريقة العلاج على عدة عوامل، بما في ذلك عمر المريض، شدة الحالة، الأسباب الكامنة، والتفضيلات الشخصية.

الأدوية المضادة للغدة الدرقية (Antithyroid Medications)، تعمل هذه الأدوية، مثل الميثيمازول (Methimazole) والبروبيل ثيوراسيل (Propylthiouracil - PTU)، على منع الغدة الدرقية من إنتاج الهرمونات الزائدة، وهي فعالة في السيطرة على الأعراض، ويمكن أن تكون حلًا مؤقتًا أو طويل الأمد.

ولكنها قد تتطلب فترة علاج طويلة، وقد تسبب آثارًا جانبية مثل الطفح الجلدي، آلام المفاصل، ومشاكل في الكبد (نادرة ولكنها خطيرة مع PTU). كما أنها قد تؤثر على عدد خلايا الدم البيضاء.

اليود المشع (Radioactive Iodine Therapy - RAI)، يتم إعطاء المريض جرعة من اليود المشع الذي تمتصه خلايا الغدة الدرقية النشطة. يدمر الإشعاع هذه الخلايا بشكل تدريجي، مما يقلل من إنتاج الهرمونات، ويعد هذا العلاج فعال للغاية ويؤدي عادة إلى علاج دائم لفرط نشاط الغدة الدرقية. لا يتطلب جراحة، وقد يؤدي إلى قصور دائم في الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية)، مما يتطلب تناول هرمونات الغدة الدرقية البديلة مدى الحياة. لا ينصح به للحوامل أو المرضعات.

الجراحة (Thyroidectomy) حيث يتم استئصال جزء أو كل الغدة الدرقية جراحيًا، والتي تعد حل دائم لفرط نشاط الغدة الدرقية، ومفيد للمرضى الذين لا يستطيعون تحمل الأدوية أو اليود المشع، أو الذين يعانون من تضخم كبير في الغدة الدرقية.

حاصرات بيتا (Beta-blockers)، لا تعالج هذه الأدوية السبب الكامن وراء فرط نشاط الغدة الدرقية، ولكنها تساعد في السيطرة على الأعراض المزعجة مثل تسارع ضربات القلب والرعشة والتعرق والقلق.

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