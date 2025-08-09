القاتل الصامت، 12 علامة شائعة تدق ناقوس الخطر لقصور الغدة الدرقية

يُعرف قصور الغدة الدرقية، أو خمول الغدة الدرقية، بأنه نقص في إنتاج الهرمونات من الغدة التي تأخذ شكل الفراشة وتستقر في مقدمة الرقبة، هذه الغدة الحيوية مسؤولة عن تنظيم عملية الأيض واستخدام الطاقة في الجسم، وتأثيرها يمتد ليشمل جميع الأعضاء تقريبًا، وعندما تنخفض مستويات هرموناتها، تظهر مجموعة واسعة من الأعراض التي قد تتسلل ببطء لتؤثر في وظائف الجسم المختلفة، من القدرات العقلية إلى صحة الجهاز الهضمي.

أبرز 12 علامة شائعة تدل على وجود قصور في الغدة الدرقية

1. التعب والإرهاق المزمن

يُعد الشعور بالإرهاق الشديد من أبرز العلامات التي يشتكي منها المصابون بـقصور الغدة الدرقية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي. هذا التعب لا يزول بالنوم أو الراحة، ويُعيق الشخص عن ممارسة أنشطته اليومية بشكل طبيعي. عادةً ما تتحسن مستويات الطاقة والنشاط بشكل ملحوظ بعد بدء العلاج.

2. زيادة الوزن

تؤثر هرمونات الغدة الدرقية بشكل مباشر على تنظيم وزن الجسم، وكمية الطعام المستهلكة، واستقلاب الدهون والسكريات. انخفاض هذه الهرمونات قد يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الوزن، وانتفاخ في الوجه، وتراكم الدهون حول البطن. حتى الحالات البسيطة من قصور الغدة الدرقية قد تزيد من خطر السمنة.

3. آلام العضلات والمفاصل

يمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية على الجهاز العضلي الهيكلي، مما يسبب آلامًا، وأوجاعًا، وتيبسًا في المفاصل، بالإضافة إلى تورم وضعف عضلي.

4. تغيرات المزاج والذاكرة

تُعتبر هرمونات الغدة الدرقية ضرورية لوظائف الدماغ السليمة. لذا، فمن الشائع أن يعاني المصابون بقصور الغدة الدرقية من القلق، والاكتئاب، واللامبالاة، وضعف الذاكرة، وبطء في التفكير والكلام.

5. الشعور بالبرد

يؤدي تباطؤ عملية الأيض بسبب قصور الغدة الدرقية إلى انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يجعل الشخص يشعر بالبرد باستمرار، حتى في الأجواء الدافئة. قد يكون هذا الشعور متركزًا في اليدين والقدمين، لكنه قد يطال الجسم بأكمله.

6. الإمساك

تباطؤ وظائف الجسم يشمل الجهاز الهضمي أيضًا. يعاني العديد من المصابين بقصور الغدة الدرقية من الإمساك، والذي يُعرف طبيًا بأنه التبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، مع شعور بصعوبة أو عدم اكتمال الإخراج.

7. ارتفاع الكوليسترول

تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا حاسمًا في إزالة الكوليسترول الزائد من الجسم. انخفاضها يؤدي إلى تراكم الكوليسترول في الدم، وقد يساعد علاج الغدة الدرقية في خفض هذه المستويات حتى دون الحاجة لأدوية إضافية.

8. تباطؤ ضربات القلب

يمكن أن يتسبب قصور الغدة الدرقية في تباطؤ معدل ضربات القلب، مما يُعرف بـ"بطء القلب". يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالضعف، والدوخة، وصعوبة التنفس. إذا تُركت هذه الحالة دون علاج، قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة كقصور القلب

9. تساقط الشعر

تُعد هرمونات الغدة الدرقية ضرورية لنمو وصحة بصيلات الشعر. نقصها يمكن أن يسبب تساقط الشعر من فروة الرأس، والحاجبين، والساقين. كما يزيد قصور الغدة الدرقية من احتمالية الإصابة بالثعلبة.

10. جفاف الجلد وهشاشة الأظافر

يؤثر قصور الغدة الدرقية على صحة الجلد، مما يجعله جافًا، وخشنًا، وشاحبًا. كما يصبح الشعر جافًا وهشًا، والأظافر باهتة ورقيقة. عادةً ما تختفي هذه الأعراض مع بدء العلاج.

11. تضخم الغدة الدرقية

قد يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى تضخم الغدة نفسها، مما يظهر على شكل انتفاخ في قاعدة العنق. يُعرف هذا التضخم بـ"الدراق"، ويصاحبه سعال، وبحة في الصوت، وصعوبة في البلع والتنفس.

12. اضطرابات الدورة الشهرية

قد تواجه النساء المصابات بقصور الغدة الدرقية دورات شهرية غزيرة أو غير منتظمة، وقد يحدث نزيف بين الدورات. يحدث ذلك بسبب تأثير قصور الغدة الدرقية على الهرمونات الأخرى التي تتحكم في الدورة الشهرية.

الأعراض المتأخرة لقصور الغدة الدرقية ومخاطر إهمال العلاج

يتطور قصور الغدة الدرقية ببطء، وقد تمر أعراضه دون أن يلاحظها المريض. في حال تُركت الحالة دون علاج، قد تظهر أعراض متأخرة أكثر خطورة، منها:

ضعف حاستي التذوق والشم.

بحة مستمرة في الصوت.

انتفاخ الوجه، واليدين، والقدمين.

بطء في الكلام وسمك في الجلد.

انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم.

