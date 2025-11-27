إشارات مبكرة لا يجب تجاهلها، علامات قصور الغدة الدرقية لدى النساء

18 حجم الخط

قصور الغدة الدرقية من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا لدى النساء، خصوصًا بعد سن الثلاثين وحتى ما بعد الأربعين.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء، أن الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة الرقبة، لكنها تلعب دورًا ضخمًا في تنظيم كل ما يتعلق بالطاقة، والوزن، والمزاج، والدورة الشهرية، وصحة الشعر والبشرة.



وأضاف الدكتور محمد، أنه عندما تصبح الغدة أقل نشاطًا وتبدأ في إفراز كميات قليلة من هرموناتها (T3 وT4)، تظهر على الجسم مجموعة من الأعراض المتداخلة التي قد تظنها المرأة عابرة أو مرتبطة بالإرهاق اليومي، لكنها في الحقيقة قد تكون مؤشرًا حقيقيًا لقصور الدرق.



وبشكل عام قصور الغدة الدرقية حالة شائعة بين النساء، وقد تظهر علاماته بشكل تدريجي يختلط مع الإرهاق أو التوتر أو فقر الدم.



وأكد الدكتور محمد، أن معرفة الأعراض مبكرًا تساعدك على التدخل بسرعة وتنظيم الهرمون قبل أن تتطور الحالة.

علامات قصور الغدة الدرقية عند النساء

وفي هذا التقرير يقدم لكِ الدكتور محمد، أبرز علامات قصور الغدة الدرقية عند النساء، وكيف يمكن تمييز هذه العلامات مبكرًا دون خلطها مع الإجهاد، أو فقر الدم، أو نقص الفيتامينات.

1. تعب وإرهاق مستمر دون سبب واضح

من أولى العلامات وأكثرها انتشارًا، حيث تشعر المرأة بأنها تفتقر للطاقة حتى بعد النوم لساعات كافية.

يصبح الاستيقاظ صعبًا، والقيام بأبسط المهام اليومية مرهقًا، وهو تعب مختلف عن الإرهاق العادي لأنه مستمر ومتزايد مع الوقت.

يحدث ذلك لأن هرمونات الغدة مسؤولة عن معدل الحرق وإنتاج الطاقة في الجسم، وعندما يقل مستوى الهرمون يقل نشاط الخلايا بالكامل.

2. زيادة الوزن وصعوبة فقدانه

قد تلاحظ المرأة زيادة تدريجية في وزنها دون تغيير في نظام الطعام، أو قد تكتسب وزنًا سريعًا خلال أسابيع قليلة.

كما يصبح فقدان الوزن عملية شبه مستحيلة رغم اتباع نظام غذائي. هذا يحدث لأن قصور الغدة يبطئ عملية الأيض، مما يقلل من كمية السعرات التي يحرقها الجسم يوميًا.

3. إحساس دائم بالبرد

تشعر المرأة المصابة بقصور الغدة بأنها أكثر حساسية للبرد مقارنة بالآخرين. اليدان والقدمان تكونان دائمًا باردتين، ويصعب على الجسم الحفاظ على درجة حرارته الطبيعية بسبب بطء عمليات الحرق في الجسم.

4. جفاف البشرة وخشونتها

من العلامات الشائعة جدًا أن تصبح البشرة جافة، مشدودة، وباهتة حتى مع استخدام المرطبات. يرجع ذلك إلى نقص الهرمونات المنظمة لترطيب الخلايا وتجديدها. وفي الحالات المتقدمة قد تظهر قشور في الوجه والساقين.

5. تساقط الشعر وتقصف الأطراف

قصور الغدة يؤثر بشكل مباشر على الشعر، فتنخفض تغذيته ويقل نموه. يبدأ الشعر في التساقط بكثرة، ويصبح هشًا وضعيفًا. كما تضعف الأظافر وتتكسر بسهولة. وفي بعض الحالات قد تلاحظ المرأة تساقط حاجبيها خاصة في الجزء الخارجي منها.

6. اضطرابات الدورة الشهرية

تواجه الكثير من النساء المصابات بقصور الغدة:

دورات شهرية أثقل وأطول من المعتاد

عدم انتظام الدورة

ألم شديد في البطن

صعوبة في الحمل

وذلك لأن هرمونات الغدة الدرقية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهرمونات التناسلية.

7. اكتئاب وتقلّبات مزاجية

يؤثر قصور الغدة على كيمياء الدماغ، مما يؤدي للإحساس بالحزن، تقلب المزاج، والقلق بدون أسباب واضحة. بعض النساء يصفن شعورهن بأنه “اختفاء المتعة” حتى مع الأشياء التي كن يحببنها.

قصور الغدة الدرقية

8. بطء ضربات القلب

يمكن أن يؤدي نقص هرمونات الغدة الدرقية إلى بطء في نبض القلب، ما يجعل المرأة تشعر بالدوخة أو فقدان التوازن أحيانًا.

9. الإمساك المزمن

الغدة الدرقية مسؤولة أيضًا عن حركة الأمعاء. وعندما تصبح خاملة، تتباطأ حركة الجهاز الهضمي بشكل واضح، ما يسبب الإمساك المتكرر والمستمر حتى مع تناول الألياف وشرب الماء.

10. تورم في الوجه وانتفاخ حول العينين

من العلامات المميزة لقصور الغدة:

انتفاخ الوجه

تورم تحت العين

انتفاخ بسيط في الأطراف

يحدث ذلك بسبب احتباس السوائل في الجسم نتيجة بطء حركة الدم والتمثيل الغذائي.

11. بحة في الصوت وتغيره

قد تشعر المرأة أن صوتها أصبح أكثر خشونة أو أنه يتغير في الصباح تحديدًا. يحدث ذلك بسبب تورم الحبال الصوتية الناتج عن خلل الهرمونات.

12. ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز

يصف الأطباء هذه الحالة بـ “ضباب الدماغ”، حيث تواجه المرأة صعوبة في التركيز، ونسيانًا غير مبرر، وبطئًا في التفكير وإتمام المهام الذهنية.

13. ارتفاع الكوليسترول

حتى مع نظام غذائي صحي قد يرتفع الكوليسترول الضار LDL، وذلك بسبب بطء عملية الحرق داخل الجسم، مما يجعل الدهون تتراكم بسهولة.

14. ألم وتيبّس العضلات

تشعر المرأة بآلام متكررة في العضلات والمفاصل، وإحساس بالشد العضلي خاصة عند الاستيقاظ من النوم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح دكتور محمد، بضرورة التوجه لطبيب الغدد إذا ظهرت 3 أعراض أو أكثر مما سبق لمدة تتجاوز شهرًا، خاصة عند:

زيادة الوزن غير المبررة

تعب شديد

تساقط الشعر

اضطراب الدورة الشهرية

جفاف البشرة المستمر

التشخيص بسيط ويتم عبر تحليل دم لقياس مستويات TSH وT3 وT4.

وأخيرًا إذا شعرتِ بأن جسمك يرسل إشارات غير طبيعية، فلا تتجاهليها، واستمعي جيدًا لصوت داخلك يخبرك بأن هناك شيئًا يحتاج إلى فحص.

