الأعراض الأولية لاضطرابات الغدة النخامية

تُعرف الغدة النخامية بـ "سيدة الغدد" لدورها المحوري في تنظيم الهرمونات الحيوية بالجسم. وأي خلل وظيفي فيها، سواء كان بسبب ورم (غالبًا حميد) أو التهاب، يؤدي إلى ظهور مجموعة معقدة من الأعراض الأولية التي تنقسم بشكل أساسي إلى فئتين: أعراض ناتجة عن الضغط الموضعي، وأعراض ناتجة عن اختلال التوازن الهرموني.

الأعراض الناتجة عن ضغط الورم بالغدة النخامية

عندما يكبر ورم الغدة النخامية، فإنه يبدأ بالضغط على الهياكل المحيطة، وأهمها العصب البصري الذي يمر فوقها مباشرةً، وفقًا لموقع “Healthline" الطبي. هذا الضغط يولد إشارات إنذار واضحة:

الصداع المزمن: قد يكون شديدًا ومستمرًا ولا يستجيب للمسكنات المعتادة.

مشاكل في الرؤية: تُعد هذه المشكلة من أهم العلامات، وتشمل غالبًا فقدان الرؤية المحيطية (الطرفية). وقد تظهر أيضًا على شكل ازدواجية في الرؤية أو عدم وضوحها.

قد يلاحظ المريض في حالات نادرة الشعور بـ خدر أو ألم في الوجه.

الأعراض الناتجة عن الخلل الهرموني (قصور أو فرط الإفراز)

تختلف هذه الأعراض بناءً على الهرمون الذي تأثر إفرازه، ويُمكن تقسيمها إلى حالتين:

1. أعراض نقص هرمونات الغدة النخامية (قصور النخامية)

في هذه الحالة يقل إنتاج واحد أو أكثر من هرمونات الغدة، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

الإرهاق والتعب الشديد والضعف العام.

اضطرابات جنسية وإنجابية: مثل نقص الدافع الجنسي وضعف الانتصاب لدى الرجال. وعند النساء، قد يحدث اضطراب أو انقطاع في الدورة الشهرية مع مشاكل في الخصوبة.

عدم تحمل البرودة بشكل غير طبيعي، أو تغيرات غير مبررة في الوزن.

زيادة العطش وكثرة التبول إذا تأثر الهرمون المسؤول عن توازن السوائل في الجسم (السكري الكاذب).

2. أعراض فرط إفراز هرمونات معينة

عندما يفرز الورم كميات زائدة من هرمون معين، تظهر أعراض محددة بناءً على نوع الهرمون:

فرط هرمون البرولاكتين (Prolactinoma): يؤدي إلى إفراز حليب من الثدي (ثر اللبن) لدى النساء غير الحوامل أو غير المرضعات، بالإضافة إلى اضطراب الدورة الشهرية. ولدى الرجال يسبب انخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب.

فرط هرمون النمو (GH): يسبب عند البالغين حالة تُعرف بـ ضخامة الأطراف، وتتميز بـ تضخم ملحوظ في اليدين والقدمين، وخشونة في ملامح الوجه، وزيادة التعرق. أما عند الأطفال، فيؤدي إلى النمو المفرط (العملقة).

فرط الهرمون الموجه لقشر الكظر (ACTH): يسبب متلازمة كوشينغ، وتظهر على شكل زيادة في الوزن حول الجذع والوجه (وجه القمر)، سهولة ظهور الكدمات، وضعف العضلات.

فرط الهرمون المنشط للغدة الدرقية (TSH): ينتج عنه أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، مثل تسارع ضربات القلب، العصبية والقلق، وفقدان الوزن.

أهمية التنبه للتشخيص المبكر

نظرًا لتشابه أعراض اضطرابات الغدة النخامية مع العديد من الحالات الطبية الأخرى، فإن تكرار ظهور هذه الأعراض، خاصة تلك المتعلقة بالرؤية أو التغيرات الهرمونية المتعددة، يستدعي مراجعة طبيب الغدد الصماء. التشخيص المبكر عبر اختبارات الهرمونات والتصوير بالرنين المغناطيسي هو مفتاح النجاح في علاج اضطرابات "سيدة الغدد" والسيطرة على مضاعفاتها.

