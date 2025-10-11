كيف يؤدي خمول الغدة الدرقية إلى الإصابة بالأنيميا وما طرق العلاج ؟

يصاب العديد من الأشخاص بـخمول الغدة الدرقية (Hypothyroidism)، وهي حالة عدم إنتاج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، ويضع هذا الخمول الأفراد في خطر متزايد للإصابة بالأنيميا (فقر الدم)، وهي حالة تتميز بانخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي.

الرابط بين خمول الغدة الدرقية والأنيميا

الارتباط بين خمول الغدة الدرقية وزيادة خطر الأنيميا ليس اكتشافا حديثا، بل هو علاقة رصدها الأطباء والعلماء لأكثر من قرن من الزمان. وتعود جذور هذا الارتباط إلى الدور الحيوي الذي يلعبه هرمون الغدة الدرقية في وظائف التمثيل الغذائي، بما في ذلك عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وأفاد الباحثون بأن هرمون الغدة الدرقية ضروري للمراحل النهائية من إنتاج خلايا الدم الحمراء. وبالتالي، فإن نقص هذا الهرمون يقلل من قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من هذه الخلايا، مما يؤدي إلى الأنيميا.

بالإضافة إلى التأثير المباشر على الإنتاج، تساهم عوامل أخرى في ظهور الأنيميا لدى مرضى خمول الغدة الدرقية، تشمل:

نقص التغذية

وجود حالات مرضية أخرى متزامنة.

تأثير خمول الغدة الدرقية على نخاع العظم، وهو المصنع الرئيسي لخلايا الدم الحمراء.

وأكدت الدراسات أن الأشخاص المصابين بخمول الغدة الدرقية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا. ولم يكن هذا الاستنتاج مرتبطا باختيارات نمط الحياة أو مستويات الالتهاب في الجسم، مما يشير إلى وجود عوامل مساهمة أخرى.

وأشارت الأبحاث إلى أن الأنيميا أكثر شيوعا في حالة الخمول الصريح المصحوب بأعراض واضحة. لكن دراسة حديثة اقترحت أن الأنيميا يمكن أن تحدث أيضا في حالة الخمول تحت السريري، حيث تكون مستويات الهرمون منخفضة قليلا دون أعراض ظاهرة بالضرورة.

الأمراض المناعية والنقص الغذائي

أظهرت الأبحاث أن بعض الأفراد الذين يعانون من حالات الغدة الدرقية قد يعانون من نقص في فيتامين B12 أو الحديد، مما يقود إلى أشكال معينة من الأنيميا. ويحدث هذا بسبب تجمع أمراض المناعة الذاتية. فمثلا، الأفراد المصابون بالتهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو معرضون بشكل متزايد للإصابة بفقر الدم الخبيث أو مرض الاضطرابات الهضمية، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى الأنيميا.

الدورة الشهرية الغزيرة

ارتبط خمول الغدة الدرقية أيضا بغزارة الطمث أو النزيف المطول خلال الدورة الشهرية، والذي يمكن أن يسبب نقص الحديد وفقر الدم. ويعتقد الباحثون أن اضطرابات الدورة الشهرية الناتجة عن خمول الغدة الدرقية تعود إلى سببين رئيسيين:

خلل التوازن الهرموني: يمكن أن يمنع قصور الغدة الدرقية المبيضين من إنتاج هرمون البروجسترون، الذي يقلل من تدفق الطمث.

ضعف تخثر الدم: يمكن أن يقلل قصور الغدة الدرقية أيضا من قدرة الجسم على التجلط أو وقف النزيف.

هل تؤدي الأنيميا إلى خمول الغدة الدرقية؟

رغم أن العلاقة الرئيسية هي خمول الغدة الدرقية الذي يؤدي للأنيميا، إلا أن العكس ممكن أيضا ولكنه نادر. فوصفت الدراسات حدوث خمول الغدة الدرقية نتيجة فقر الدم الشديد الناجم عن نقص الحديد، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الأنيميا.

ويعود ذلك إلى أن الحديد يعد مكونا مهما لأحد الإنزيمات المشاركة في إنتاج هرمون الغدة الدرقية، مما يعني أن انخفاض مستويات الحديد يمكن أن يضعف إنتاج الهرمون.

استراتيجيات العلاج للانيميا الناتجة عن خمول الغدة الدرقية

يعتمد العلاج الفعال للأنيميا على تحديد سببها. أما خمول الغدة الدرقية فيعالج بدواء يعوض الهرمون الناقص.

وإذا كان خمول الغدة الدرقية يساهم في الأنيميا، فإن تنظيم مستويات هرمون الغدة الدرقية قد يصف الطبيب دواء ليساعد في علاج الأنيميا المصاحبة.

وفي حالة وجود نقص غذائي مثل نقص الحديد، قد يوصي الطبيب بالمكملات المناسبة. ومن المهم التنبيه إلى ضرورة أخذ مكمل الحديد قبل أو بعد دواء الغدة الدرقية بأربع ساعات على الأقل، حيث يمكن أن تتداخل مكملات الحديد مع امتصاص الدواء، مما يقلل من فعاليته.

