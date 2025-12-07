8 نصائح لعلاج إجهاد الغدة الكظرية

18 حجم الخط

الغدة الكظرية من أهم الغدد فى الجسم لأنها مسؤولة عن الوظائف الحيوية بالجسم واى خلل بها يؤثر على الصحة بشكل عام.

والغدة الكظرية تنظم إفراز الهرمونات بالجسم لذا يجب الحفاظ على كفاءتها طوال الوقت لضمان عدم حدوث خلل فى أى هرمون بالجسم.

أعراض إجهاد الغدة الكظرية

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الميل إلى تناول الأكلات السكرية طوال الوقت، والشعور بتكسير الجسم مهما حصلنا على وقت كافى من النوم، وعدم التركيز، والانزعاج من أى صوت عالى، وزيادة الدهون حول البطن، جميعها علامات تدل على إجهاد الغدة الكظرية.

علامات إجهاد الغدة الكظرية

وأضاف مسعد، أن الغدة الكظرية مسؤولة عن إفراز الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يجعل الجسم يعمل صباحا، لتحمل الضغط، وعمل العقل والتفكير بشكل جيد وصحيح، ولكن فى حالة التوتر المستمرة يظل الكورتيزول عالى حتى يبدأ الجسم مقاومته وهنا تحدث المشكلة وهى إجهاد الغدة الكظرية، وللاسف الإجهاد الكظري يفتح الباب لزيادة دهون البطن وأمراض الاكتئاب والمناعة والسرطانات لذا لا يجوز تجاهله.

8 نصائح تساعد فى علاج إجهاد الغدة الكظرية

وتابع، أن هناك 8 نصائح تساعد فى علاج الإجهاد الكظري اى إجهاد الغدة الكظرية، منها:-

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الفلفل، والليمون، والتوت.

تناول الخضروات والأكلات الغنية بالبوتاسيوم.

منع السكر تماما وأدوية الحموضة.

النوم مبكرا وفي ظلمة تامة، وممنوع تماما السهر لأنه أداة لتدمير الجسم.

المشي نصف ساعة يوميا وليس الرياضة المجهدة.

تقليل الضغط العصبى والتوتر والجلوس مع الأشخاص المريحة أصحاب الطاقة الإيجابية.

تناول الأعشاب التى تخفض الكورتيزول مثل المورينجا والمريمية والمليسيا.

يجب منع الكافيين نهائيا لتقليل الكورتيزول بالجسم مثل القهوة والشاي والنسكافية.

