أعراض خلل الغدة الجار درقية وأسبابها وطرق علاجها

18 حجم الخط

أعراض خلل الغدة الجار درقية، الغدة الجار درقية من الغدد الصغيرة فى الجسم التى لها أهمية كبيرة، وأي خلل يحدث بها يؤثر على الصحة العامة.

وأعراض خلل الغدة الجار درقية، عديدة وللأسف العديد لا يعلم عنها شيء وأعراضها قد تكون متشابهة مع أعراض أمراض عديدة لذا يجب التنبه سريعا والفحص الطبي لسرعة العلاج.

وتقول الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، إن الغدد الجار درقية من الغدد الصغيرة والدقيقة جدا في جسم الإنسان، ورغم حجمها الذي لا يتجاوز حجم حبة الأرز، إلا أنها تلعب دور حيوي في الحفاظ على توازن الكالسيوم والفوسفور داخل الجسم، وأي خلل في هذه الغدد سواء كان زيادة في النشاط أو نقص قد يؤدي إلى أعراض ومشاكل صحية مؤثرة على العظام والعضلات والأعصاب وحتى القلب.

وأضافت وفاء، أن الغدة الجار درقية تتكون من أربع غدد صغيرة تقع خلف الغدة الدرقية، ووظيفتها الأساسية إنتاج هرمون يسمى الباراثورمون، الذي يتحكم في مستوى الكالسيوم في الدم، ومستوى الفوسفور، وصحة العظام، وعند حدوث أي خلل في إفراز هذا الهرمون، تظهر أعراض قد تكون بسيطة في البداية ثم تتطور إذا لم يتم علاجها.

أنواع خلل الغدة الجار درقية

وتابعت، ينقسم خلل الغدة الجار درقية إلى نوعين رئيسيين:

فرط نشاط الغدة الجار درقية وهو زيادة إفراز هرمون PTH، مما يؤدي لارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

قصور الغدة الجار درقية، وهو نقص إنتاج الهرمون، مما يؤدي لانخفاض مستوى الكالسيوم وارتفاع الفوسفور.

أعراض خلل الغدة الجار درقية

وأوضحت الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، أن كل نوع منهما يسبب مجموعة مختلفة من الأعراض، منها:-

أولا أعراض فرط نشاط الغدة الجار درقية

عندما يكون مستوى الكالسيوم مرتفع، تبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا، وتشمل:

تعب وإرهاق مستمر.

صداع متكرر.

فقدان الشهية.

اكتئاب أو تقلبات مزاجية.

ضعف في الذاكرة وصعوبة التركيز.

آلام مستمرة في العظام والمفاصل.

هشاشة العظام.

سهولة حدوث الكسور.

ضعف العضلات.

حصوات الكلى.

ألم في أسفل الظهر.

كثرة التبول.

غثيان أو قيء.

إمساك.

آلام في البطن.

اضطراب في ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

ثانيا أعراض قصور الغدة الجار درقية

في حالة انخفاض الكالسيوم تظهر أعراض قد تكون خطيرة، وتشمل:

تشنجات في العضلات.

وخز أو تنميل في الأطراف.

تقلصات في الوجه واليدين.

نوبات (في حالات شديدة).

جفاف الجلد.

تساقط الشعر.

تكسر الأظافر.

إرهاق ودوخة.

تقلب المزاج.

قلة الشهية.

اضطرابات في القلب.

مشاكل في الأسنان خصوصا عند الأطفال.

أعراض خلل الغدة الجار درقية

أسباب خلل الغدة الجار درقية

وأضافت الدكتورة وفاء، أن من أسباب خلل الغدة الجار درقية:-

أولا أسباب فرط النشاط

تكون ورم حميد في إحدى الغدد وهو السبب الأكثر شيوعا

تضخم الغدد الجار درقية

أمراض الكلى المزمنة

نقص فيتامين د لفترات طويلة

ثانيا أسباب قصور النشاط

إزالة الغدة الجار درقية أثناء جراحة الغدة الدرقية بالخطأ.

أمراض مناعية.

نقص المغنيسيوم.

عوامل وراثية.

مخاطر خلل الغدة الجار درقية

وتابع، أن من مخاطر خلل الغدة الجار درقية:-

أولا مخاطر فرط النشاط

هشاشة شديدة في العظام.

حصوات كلى متكررة.

تدهور وظائف الكلى.

اضطرابات خطيرة في القلب.

مشاكل عصبية بسبب فرط الكالسيوم.

ثانيا مخاطر القصور

تشنجات خطيرة في العضلات.

نوبات قد تهدد الحياة.

اضطرابات تنفسية.

مشاكل في النمو عند الأطفال.

تلف الأسنان وضعفها.

طرق علاج خلل الغدة الجار درقية

وقالت استشارى الباطنة والغدد، أن من طرق علاج خلل الغدة الجار درقية:-

أولا علاج فرط نشاط الغدة الجار درقية

إزالة الغدة المصابة بالورم أو التضخم (العلاج الأكثر فعالية).

أدوية لتنظيم مستوى الكالسيوم.

فيتامين د بجرعات محسوبة.

أدوية تقلل امتصاص الكالسيوم في الجسم.

شرب كميات كبيرة من الماء لمنع حصوات الكلى.

الحد من تناول الكالسيوم الزائد.

تجنب الملح الزائد.

ثانيا علاج قصور الغدة الجار درقية

مكملات كالسيوم.

فيتامين د بنوعه النشط (كالسيتريول).

أحيانا حقن هرمون الغدة الجار درقية الصناعي.

تناول أطعمة غنية بالكالسيوم مثل

اللبن والجبن والسبانخ والمكسرات.

اللبن والجبن والسبانخ والمكسرات. تقليل الأطعمة عالية الفوسفور مثل اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية.

تحليل كالسيوم وفوسفور بشكل مستمر.

متابعة وظائف الكلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.