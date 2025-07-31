الخميس 31 يوليو 2025
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صحة ومرأة

أعراض كسل الغدة الدرقية وأسباب الإصابة بها

كسل الغدة الدرقية
كسل الغدة الدرقية

أعراض كسل الغدة الدرقية، الغدة الدرقية من الغدد الموجودة بالجسم التى تنظم إفراز الهرمونات مما يساعد فى قيام لجسم بوظائفه بكل سهولة.

وأعراض كسل الغدة الدرقية، عديدة ولكنها متشابهة مع أعراض أخرى لذا يصعب على المرضى تمييزها، وللاسف لها مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن كسل الغدة الدرقية هو اضطراب يحدث عندما تقل قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها بشكل كافي، مما يؤدي إلى بطء في عمليات الأيض وتأثيرات على وظائف الجسم المختلفة، وهذه المشكلة شائعة خاصة بين النساء وكبار السن، وتتطلب التشخيص المبكر والعلاج المناسب لتجنب المضاعفات.

أعراض كسل الغدة الدرقية

واضاف خليل: تختلف الأعراض حسب شدة النقص ومدة الإصابة، ومن أعراض كسل الغدة الدرقية:-

  • الإرهاق والخمول وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية.
  • زيادة الوزن بالرغم من عدم الإفراط في تناول الطعام.
  • برودة الأطراف وعدم تحمل الطقس البارد.
  • جفاف البشرة وخشونتها وتساقط الشعر.
  • انتفاخ الوجه والجفون.
  • بطء ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم أحيانا.
  • تضخم بسيط في الغدة (تضخم درقي) في بعض الحالات.
  • بطء التفكير وضعف الذاكرة والشعور بالاكتئاب.
  • اضطرابات في الدورة الشهرية لدى النساء، وتأخر الإنجاب.
  • بحة في الصوت وتورم اللسان.
  • إمساك مزمن وبطء في الهضم.

أسباب كسل الغدة الدرقية

وتابع، أن هناك أسبابا عديدة تؤدى إلى كسل الغدة الدرقية، منها:-

  • أمراض مناعية ذاتية مثل التهاب هاشيموتو، حيث يهاجم الجهاز المناعي الغدة.
  • استئصال الغدة الدرقية أو جزء منها نتيجة أورام أو تضخم شديد.
  • العلاج باليود المشع المستخدم في علاج فرط نشاط الغدة.
  • نقص عنصر اليود في النظام الغذائي خاصة في بعض المناطق.
  • أدوية معينة مثل الليثيوم والأميودارون.
  • مشكلات في الغدة النخامية أو الوطاء  مما يقلل من تحفيز الغدة الدرقية.
  • عوامل وراثية تزيد من القابلية للإصابة.
أعراض كسل الغدة الدرقية 
أعراض كسل الغدة الدرقية 

مضاعفات كسل الغدة الدرقية

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن علاج كسل الغدة الدرقية ضرورى لتجنب حدوث أى مضاعفات، ومن مضاعفات كسل الغدة الدرقية:-

  • مشاكل القلب مثل تضخم القلب وضعف عضلة القلب.
  • تورم شديد (الوذمة المخاطية) الذي قد يهدد الحياة إذا لم يعالج.
  • تأخر النمو العقلي والجسدي لدى الأطفال في حالة القصور الخلقي.
  • العقم أو صعوبة الحمل عند النساء.
  • تفاقم الاكتئاب واضطرابات المزاج.
  • مشاكل في الحمل مثل الإجهاض أو الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين.

علاج كسل الغدة الدرقية

وأضاف الدكتور عماد، أنه لعلاج كسل الغدة الدرقية، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • تناول أقراص هرمون الثيروكسين لتعويض النقص في الهرمونات.
  • متابعة مستويات الهرمونات عبر تحاليل الدم بانتظام لضبط الجرعة المناسبة.
  • علاج السبب الأساسي، مثل التوقف عن الأدوية المسببة أو علاج الالتهابات المناعية.
  • اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على عناصر مهمة مثل اليود والسيلينيوم والزنك لدعم وظائف الغدة.
  • النشاط البدني لتحسين الأيض والتخفيف من زيادة الوزن.

الوقاية من كسل الغدة الدرقية

وتابع، أنه لتجنب الإصابة بكسل الغدة الدرقية، يجب اتباع الآتي:-

  • تناول كمية كافية من اليود في الطعام مثل الملح المدعم باليود والمأكولات البحرية.
  • الفحص الدوري للغدة الدرقية خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي للمرض.
  • الابتعاد عن التعرض غير الضروري للإشعاع أو الأدوية التي تؤثر على الغدة.
  • المتابعة الطبية المستمرة للنساء الحوامل والمصابين بأمراض مناعية.
  • الحفاظ على نمط حياة صحي لتقليل خطر الإصابة بالمشاكل الهرمونية.
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