استشاري توضح علاقة الغدة الدرقية بالإجهاض المتكرر وتأخر الحمل

الإجهاض المتكرر من المشكلات التى تعانى منها العديد من النساء لأسباب معروفة وأخرى غير معروفة وعادة تكون مشاكل الغدة الدرقية من أسباب هذه المشكلة.

والعديد من النساء لا تعلم أن الغدة الدرقية يمكن أن تسبب الإجهاض المتكرر وتأخر حدوث الحمل، رغم أنه من الأسباب القوية لذلك.

وتقول الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، إن الغدة الدرقية من أهم الغدد في الجسم، ودورها يتجاوز تنظيم التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم ليصل إلى التأثير المباشر على صحة الجهاز التناسلي عند المرأة والرجل، وفي السنوات الأخيرة أصبح هناك وعي متزايد بعلاقة اضطرابات الغدة الدرقية بمشكلات الحمل، ومنها تأخر الإنجاب والإجهاض المتكرر، حيث أن خلل بسيط في هرموناتها قد يحدث خلل كبير في قدرة الجسم على إتمام الحمل بصورة طبيعية.

علاقة الغدة الدرقية بالإجهاض المتكرر وتأخر الحمل

دور الغدة الدرقية في الحمل والخصوبة

وأضافت وفاء، أن الغدة الدرقية تفرز هرمونين أساسيين T3 ثلاثي يودوثيرونين، وT4 (ثيروكسين)، وهذان الهرمونان يتحكمان في صحة البويضات ونضجها، وانتظام الدورة الشهرية، وجودة بطانة الرحم واستعدادها لاستقبال الجنين، وثبات الحمل في الشهور الأولى، وعمل المبايض وإنتاج الهرمونات الأنثوية، لذلك، أي اضطراب في هذه الهرمونات سواء زيادة نشاط أو قصور قد يؤثر بشكل مباشر على الخصوبة وعلى استمرارية الحمل.

تأثير قصور الغدة الدرقية على تأخر الحمل

وتابعت، أن قصور الغدة الدرقية، هو الأكثر شيوعا بين النساء، ويحدث عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج كمية كافية من الهرمونات، ويسبب قصور الغدة الدرقية تأخر الحمل، من خلال اضطرابات الدورة الشهرية، حيث تصبح غير منتظمة أو تنقطع لفترات، ما يقلل فرصة حدوث التبويض، كما أن انخفاض هرمونات الغدة الدرقية يؤدي لزيادة هرمون البرولاكتين (هرمون الحليب) الذي يثبط التبويض، وأيضا انخفاض جودة البويضات مما يؤثر على فرصة حدوث إخصاب ناجح، هذا غير زيادة مقاومة الأنسولين خاصة لدى النساء المصابات بزيادة الوزن، مما يؤثر على المبايض، واضطراب الهرمونات الأنثوية، إذ يؤثر القصور على مستوى الإستروجين والبروجستيرون الضروريين لتثبيت الحمل.

قصور الغدة الدرقية والإجهاض المتكرر

وأوضحت الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، أنه ثبت طبيا أن قصور الغدة الدرقية يزيد من احتمالية:

الإجهاض المبكر في الأسابيع الأولى.

الإجهاض المتكرر إذا لم يتم علاج المشكلة.

ضعف ثبات الجنين بسبب انخفاض هرمون البروجستيرون.

مشكلات في تطور الجنين نتيجة نقص الهرمونات الضرورية لنموه.

حتى الحالات الخفيفة من القصور والتي لا تظهر أعراض واضحة قد تسبب مشاكل في الحمل إذا لم يتم اكتشافها.

