محافظ مطروح يكرم المتميزين بقطاع الصحة (صور)

18 حجم الخط

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح احتفالية تكريم حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه والمتميزين بقطاع الصحة بمطروح، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ونقباء الصيدلة والأسنان والتمريض، ومديري المستشفيات، والتمريض، والفنيين، والإداريين بالصحة، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.







عرض فيلم تسجيلي لجهود مديرية الصحة خلال عام

وشهدت الاحتفالية عرض فيديو تسجيلي لأهم جهود مديرية الصحة خلال عام، وما تحقق من تطوير وارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.







تكريم حاملي الماجيستير والدكتوراة والمتميزين بالقطاع الصحي

كما كرم محافظ مطروح المتميزين في قطاع الصحة من الأطباء والفنيين والتمريض والإداريين، وحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه خلال عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ بقطاع الصحة بالمحافظة.







محافظ مطروح: دعم التميز العلمي والمهني جزء من بناء الإنسان

وأكد المحافظ أن دعم ورعاية التميز العلمي إلى جانب التميز المهني يأتي في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال العنصر البشري، مع استمرار رفع كفاءته العلمية والتعليمية والتدريبية بما يحقق جودة الخدمة للمواطن، خاصة في ظل رسالة الطب السامية.







توجيه الشكر لفرق العمل بقطاع الصحة ودعم وزارة الصحة

ووجه اللواء خالد شعيب خالص الشكر والتقدير لكافة فرق العمل بمديرية الصحة والمستشفيات على الجهود المبذولة، كما قدم الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، لدعمه المتواصل للارتقاء بمنظومة الصحة بمحافظة مطروح.







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.