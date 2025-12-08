طقس متقلب وأمطار متوسطة على مطروح (صور)

18 حجم الخط

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، هطول أمطار متوسطة على عدد من أرجاء المدينة، تزامنًا مع تقلبات الطقس التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين.



استعدادات مكثفة بالمحافظة لمواجهة نوة الأمطار

ورصدت “فيتو” الأمطار المتوسطة على شوارع مدينة مرسى مطروح، تزامنًا مع الاستعدادات المكثفة للمحافظة لاستقبال نوة الأمطار، وتجهيز سيارات رفع المياه.





هيئة الأرصاد: طقس بارد صباحًا ولطيف نهارًا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.



مياه الشرب والصرف الصحي ترفع حالة الطوارئ



وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعلنت رفع درجة الاستعدادات القصوى لفصل الشتاء وتوقعات هطول أمطار على مطروح، وذلك من خلال إلغاء الإجازات والراحات واستدعاء جميع العاملين من الراحات وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات.

شهدت مدينة مرسى مطروح، أمس السبت، نشاطا شديدا للرياح المحملة بالأتربة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ورصدت “فيتو” نشاط الرياح الترابية على مرسى مطروح، التي أدت لحجب الرؤية جزئيًا على عدد من المناطق.

الأرصاد الجوية تحذر من رياح ترابية

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية من الخروج في مثل هذه الأجواء، نظرا للعاصفة الترابية التي تضرب البلاد اليوم السبت.

طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة حيث يسود طقس لطيف نهارا، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من نشاط مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



مع اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:40كم، وارتفاع الموج على 3.2 متر، وأمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد.



أخبار الطقس

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، بارد ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

