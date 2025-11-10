الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال إعادة تأهيل سوق مطروح العمومي

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد تأهيل السوق العمومي بالمدينه
18 حجم الخط

 

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ويرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، اليوم الإثنين، أعمال إعادة تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل مدينة مرسى مطروح.
 



وذلك تم تحت إشراف نائب المحافظ، وذلك للوقوف ميدانيًا على ما يتم من أعمال تشمل النظافة، وإعادة تأهيل السوق، وتنظيم حركة عدد من المواقف العشوائية بمنطقة وسط المدينة لاستعادة المظهر الحضاري للمدينة السياحية.
 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال تسوية وتوسعة الشارع المحيط بالسوق لاستيعاب حركة دخول وخروج سيارات نقل الخضر والفاكهة وتنظيم حركة المرور.
 

 


ووجه بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة والصرف الصحي ووضع صناديق القمامة حفاظًا على نظافة المكان واستمرارية المظهر اللائق.
 

 

 

حيث جاء الجولة بحضور العميد حسن الحو مدير إدارة مرور مطروح، والأستاذ ناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم سعد رمضان مدير إدارة المرافق، والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق، والمهندس فتحي الزيات، والمهندس عمر محمد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي‏.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

,نائب محافظ مطروح مطروح مدينة مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شركة مياه الشرب والصرف الصحى مدينة مرسى مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يتفقد سير انتخابات مجلس النواب بلجنة باحثة البادية

انتخابات مجلس النواب، مشاركة واسعة من شيوخ وشباب مطروح بلجنة مدرسة فوكة (صور)

انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال انتخابات النواب بمطروح

شاهد، أهالي مطروح يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بشارع الإسكندرية التجاري

بسبب الطقس المتقلب، كورنيش مطروح خال من المواطنين (صور)

مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الميترالي وثلاثي الشرفات لمُسنّ دون شق عظمة الصدر

بعد زيادة البنزين والسولار، ننشر تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات في مطروح

مقتل محاسب على يد مُلثمين بـ"النقاب" في مرسى مطروح

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

وعدهم الله بسوء الخاتمة، علي جمعة يكشف مصير من يغير جنسه وخلقه

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

المزيد
الجريدة الرسمية