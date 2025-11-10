محافظ مطروح يتفقد أعمال إعادة تأهيل سوق مطروح العمومي

18 حجم الخط

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ويرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، اليوم الإثنين، أعمال إعادة تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل مدينة مرسى مطروح.







وذلك تم تحت إشراف نائب المحافظ، وذلك للوقوف ميدانيًا على ما يتم من أعمال تشمل النظافة، وإعادة تأهيل السوق، وتنظيم حركة عدد من المواقف العشوائية بمنطقة وسط المدينة لاستعادة المظهر الحضاري للمدينة السياحية.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال تسوية وتوسعة الشارع المحيط بالسوق لاستيعاب حركة دخول وخروج سيارات نقل الخضر والفاكهة وتنظيم حركة المرور.





ووجه بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة والصرف الصحي ووضع صناديق القمامة حفاظًا على نظافة المكان واستمرارية المظهر اللائق.



حيث جاء الجولة بحضور العميد حسن الحو مدير إدارة مرور مطروح، والأستاذ ناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم سعد رمضان مدير إدارة المرافق، والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق، والمهندس فتحي الزيات، والمهندس عمر محمد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي‏.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.