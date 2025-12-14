محافظ مطروح يفتتح مشروعات صحية جديدة ويدعم تطوير المنظومة الطبية

18 حجم الخط

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، وفي إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، أعمال تطوير عدد من المنشآت الصحية والأقسام الطبية، وذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي محافظة مطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة، والدكتور حلمي أغا وكيل المديرية، وعدد من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة.



تشغيل أول جهاز ماموجرام بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

وشملت الافتتاحات تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية كأول جهاز من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز الغرفة الخاصة به وفقًا للمعايير العالمية، وتركيب الجهاز، والانتهاء من تدريب الفريق الطبي بالمستشفى على تشغيله.



ويأتي ذلك لتقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي وخدمات الماموجرام للسيدات بالمحافظة، ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي من خلال الفحص والكشف الإكلينيكي وتوفير العلاج بالمجان.



رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام

كما افتتح محافظ مطروح أعمال رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام، حيث تم دعم الوحدة بـ 8 ماكينات غسيل كلوي حديثة بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و800 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “صحتنا” وشركة خالدة للبترول، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية والتيسير على المرضى وذويهم.



افتتاح وحدة السمعيات ومركز الإحالة لحديثي الولادة

وشملت الافتتاحات أيضًا افتتاح وحدة السمعيات، ومركز الإحالة الخاص بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة.

استحداث معمل السموم لأول مرة في التاريخ الصحي للمحافظة

كذلك افتتح اللواء خالد شعيب أعمال استحداث معمل السموم بالمعمل المشترك لأول مرة في التاريخ الصحي لمحافظة مطروح، بعد توفير وتشغيل جهاز السموم GC/MS/MS بتكلفة تجاوزت 12 مليون جنيه، ويتميز الجهاز بقدرات تحليلية متقدمة للكشف عن المواد الكيميائية المعقدة بدقة عالية، بما يجعله إضافة مهمة لمنظومة التحاليل الطبية وعلم السموم بالمحافظة.



افتتاحات صحية بالمدن والمراكز عبر الفيديو كونفرانس

وعقب ذلك، توجه محافظ مطروح إلى مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة، لاستكمال افتتاحات قطاع الصحة بعدد من المدن والمراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



تطوير الخدمات الطبية بمستشفى الضبعة المركزي

حيث افتتح محافظ مطروح استحداث عيادات وجراحات الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب بمستشفى الضبعة المركزي، إلى جانب افتتاح سكن الأطباء الجديد بالضبعة، والذي تم تنفيذه بالمشاركة المجتمعية بتكلفة 2 مليون جنيه، ويتكون من 6 غرف بطاقة 18 سريرًا.



كما تم افتتاح أعمال تطوير الإدارة الصحية بالضبعة بالجهود المجتمعية بتكلفة مليون جنيه، ونقلها إلى مبنى الإدارة الصحية الجديد بالمدينة.



زيادة الطاقة الاستيعابية لعناية الأطفال بمستشفى النجيلة

كما افتتح محافظ مطروح زيادة الطاقة الاستيعابية لعناية الأطفال بمستشفى النجيلة المركزي بعدد 3 أسرة جديدة، لتصبح الطاقة الإجمالية 6 أسرة.





تشغيل أجهزة طبية جديدة بمستشفى الحمام المركزي

وقد افتتح اللواء خالد شعيب تشغيل الأجهزة الطبية والأسرة الجديدة بقيمة 25 مليون جنيه بمستشفى الحمام المركزي، وشملت:6 ماكينات غسيل كلوي حديثة، و22 سريرًا بوحدة الغسيل الكلوي، وجهاز إيكو بالعناية المركزة، و6 أجهزة تنفس صناعي، و17 جهاز مونيتور بأقسام العناية المركزة والعمليات والاستقبال والطوارئ، إلى جانب جهاز سونار وجهاز قياس نبض الجنين بقسم النساء والتوليد، و3 أجهزة صدمات كهربائية.

