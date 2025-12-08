الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مشروعات جديدة لمياه الشرب في سيوة

يفتتح اللواء خالد
يفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،مشروعات جديدة
18 حجم الخط

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع بداية زيارته الميدانية لواحة سيوة، عددًا من مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والنائبة فتحية السنوسي، والعميد أحمد الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة، إلى جانب عدد من كبار مشايخ سيوة ومسئولي القطاعات التنفيذية بالمحافظة.
 


 

 

افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة الدكرور

شهدت الزيارة افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة الدكرور، بطاقة إنتاجية 10 آلاف م³/يوم تعمل بالطاقة الشمسية، مع إنشاء مباني توسعات جديدة تشمل أحواض الأكسدة والفلتر الرملي وغيرها. 

كما تم الدفع بالمياه المنتجة إلى أحواض التخزين الرئيسية بسعة 70 ألف م³ لتأمين احتياجات الأهالي من المياه.

 

 

افتتاح محطة جارة أم الصغير عبر الفيديو كونفرانس

 

كما افتتح محافظ مطروح عبر الفيديو كونفرانس محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية جارة أم الصغير بطاقة إنتاجية 1000 م³/يوم تعمل بالطاقة الشمسية.

 وشهدت القرية أيضًا افتتاح مركز خدمة العملاء لتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة أن القرية تبعد نحو 100 كم عن مدينة سيوة.


 


 

تأتي هذه المشروعات ضمن احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي الـ110، حيث تستعد سيوة وباقي مدن المحافظة لافتتاح المزيد من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات متعددة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي مطروح وزائريها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المقدمة ياه الشرب والصرف الصحي محافظ مطروح مجلس ادارة الشركة لمشروعات التنموية محافظة مطروح مدينة سيوة

مواد متعلقة

طقس متقلب وأمطار متوسطة على مطروح (صور)

حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح

محافظ مطروح يتفقد القافلة المجتمعية لذوي الهمم ويشيد بالتعاون المصري الإماراتي

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

رياح ترابية تحجب الرؤية جزئيا على مرسى مطروح

مطروح تشارك في معرض "تراثنا" بمنتجات وحرف يدوية

مطروح تطلق شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة

محافظ مطروح يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لبحث استعدادات افتتاح مكتب التصديقات

الأكثر قراءة

الدفع بفرق الاستجابة السريعة، استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بعد هطول الأمطار

سعر الذهب في قطر اليوم الإثنين 2025.12.8

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

قرار جديد من النيابة فى حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب الدية أو الكفارة في الإجهاض؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads