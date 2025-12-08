محافظ مطروح يفتتح مشروعات جديدة لمياه الشرب في سيوة

18 حجم الخط

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع بداية زيارته الميدانية لواحة سيوة، عددًا من مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والنائبة فتحية السنوسي، والعميد أحمد الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة، إلى جانب عدد من كبار مشايخ سيوة ومسئولي القطاعات التنفيذية بالمحافظة.







افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة الدكرور

شهدت الزيارة افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة الدكرور، بطاقة إنتاجية 10 آلاف م³/يوم تعمل بالطاقة الشمسية، مع إنشاء مباني توسعات جديدة تشمل أحواض الأكسدة والفلتر الرملي وغيرها.

كما تم الدفع بالمياه المنتجة إلى أحواض التخزين الرئيسية بسعة 70 ألف م³ لتأمين احتياجات الأهالي من المياه.





افتتاح محطة جارة أم الصغير عبر الفيديو كونفرانس

كما افتتح محافظ مطروح عبر الفيديو كونفرانس محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية جارة أم الصغير بطاقة إنتاجية 1000 م³/يوم تعمل بالطاقة الشمسية.

وشهدت القرية أيضًا افتتاح مركز خدمة العملاء لتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة أن القرية تبعد نحو 100 كم عن مدينة سيوة.









تأتي هذه المشروعات ضمن احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي الـ110، حيث تستعد سيوة وباقي مدن المحافظة لافتتاح المزيد من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات متعددة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي مطروح وزائريها.

