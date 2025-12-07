حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح

18 حجم الخط

شهدت إحدى مدارس التعليم الأساسي بمدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، واقعة غريبة من نوعها، حيث أغلقت أبواب المدرسة حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا، مما اضطر التلاميذ للوقوف خارج المدرسة والجلوس على الأرض في انتظار فتحها.

غلق أبواب المدرسة أمام التلاميذ

وحصلت “فيتو” على صور لتلاميذ مدرسة ابتدائي بمدينة مرسى مطروح، عقب وصولهم إلى المدرسة يصطفون أمام الأبواب المغلفة في انتظار افتتاحها حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا، مما تسبب في حالة من الاستياء بين أولياء الأمور الذين حاولوا التواصل مع المشرفين.

ولية أمر تروي تفاصيل الواقعة

وقالت نجوى ابراهيم، أحد أولياء أمور التلاميذ، إنهم تفاجأوا برسائل من السائقين ومسئولي توصيل الأبناء بوقوف أبنائهم أمام المدرسة وأن أبواب المدرسة مغلقة، مشيرة إلى أنها حاولت ومعها أولياء الأمور التواصل مع المشرفين الذين أفادوا أن المدرسة “إجازة”.

مشرفة تفتح المدرسة للتلاميذ

وأضافت ولية أمر أحد التلاميذ لـ"فيتو"، أنهم لهم يتلقوا أي خبر عن وجود إجازة بالمدرسة اليوم، مشيرة إلى أنها وأولياء الأمور تواصلوا مع مشرفة الطلاب “الناني”، وأفادتهم أنها ستقوم بفتح المدرسة والمغادرة، مؤكدة أنها قامت بفتح المدرسة لأبنائهم في الساعة السابعة والنصف صباحًا والمغادرة.



وكانت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد ترأست الاجتماع الشهري للجنة دعم اللامركزية بالمديرية، بحضور أحمد صلاح مدير عام الشئون المالية والادارية والمهندسة أمل فرج مدير عام التعليم الفني والدكتور هشام جميعي مدير الإدارة الإستراتيجية والدكتورة سوزان شاهين مدير إدارة اللامركزية وممتثل زايد مدير إدارة التعليم المجتمعي ومحمد التراس مدير إدارة المشتريات ومروة مدير إدارة الموازنة وعتاب مدير إدارة المخازن وممثلي هيئة الأبنية التعليمية

وتناول الاجتماع الخطوات المستقبلية لعمل اللجنة وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية تم مناقشة الموقف التنفيذي بالنسبة لمخصصات الصيانة البسيطة بالإدارات التعليمية كذلك الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمخصصات خامات التعليم الفني والمجتمع بكافة الإدارات وقطاع البنجر كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات المباني الغير سكنية (عام / فني) خطة هذا العام وخطط الأعوام الماضية، بالإضافة إلي الموقف التنفيذي لتجهيزات التعليم العام والفني والدواوين وإجراءات تنفيذ مشروع تطوير آلات ومعدات التعليم الفني

وأكدت مدير تعليم مطروح في ختام الاجتماع أن العمل بجماعية وتحت مظلة فريق واحد والالتزام بتقدير المسئولية والاخلاص والتفاني في العمل ضمان حقيقي لتحقيق التميز المهني داخل المؤسسة التربوية بمحافظة مطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.