محافظ مطروح يتفقد القافلة المجتمعية لذوي الهمم ويشيد بالتعاون المصري الإماراتي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، جولة موسّعة داخل القافلة المجتمعية الشاملة المخصّصة لذوي الهمم، والتي أقيمت بساحة مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز مستوى الخدمات الطبية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.





جولة المحافظ داخل القافلة وتفقد الخدمات المقدمة



تجوّل المحافظ داخل الأقسام المختلفة للقافلة، واطلع بنفسه على طبيعة الخدمات المقدمة، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين عليها حول آلية العمل وعدد المستفيدين، كما التقى بعدد من المواطنين من ذوي الهمم وذويهم، وحرص على متابعة تيسير جميع الإجراءات وسهولة حصولهم على الخدمات دون أي معوقات.





وشهدت الجولة حضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وندى محمد مسؤولة القوافل بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الدكتورة دار السلام حسين مدير عام التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة.



تنظيم مشترك يعكس قوة التعاون المصري الإماراتي

جاء تنظيم القافلة من خلال شراكة فعّالة جمعت بين وزارة الشباب والرياضة المصرية وهيئة زايد العليا والشركة القابضة التنموية ADQ بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو تعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، ويبرز الدور الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسات الإماراتية في دعم المبادرات الإنسانية داخل مصر.





ويأتي هذا التعاون في إطار خطة الدولة المصرية للتوسع في تقديم خدمات متكاملة لذوي الهمم، ومساندة الشرائح التي تحتاج إلى دعم مباشر سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو التوعوي.







حزمة خدمات طبية ومجتمعية موسعة داخل القافلة

قدّمت القافلة مجموعة واسعة من الخدمات، حيث ضمت خمس عيادات متخصصة تشمل:

عيادة العظام ـ عيادة الأطفال ـ عيادة النساء ـ عيادة الأنف والأذن والحنجرة ـ الصيدلية التي يتم من خلالها صرف العلاج مجانًا للمستحقين.





وبجانب الخدمات الطبية، وفّرت القافلة دعمًا اجتماعيًا من خلال توزيع 200 كرتونة غذائية بواقع 100 كرتونة لمديرية الشباب والرياضة و100 للتضامن الاجتماعي، إلى جانب توزيع 300 شنطة ملابس تضم (شورت – تي شيرت – شراب) بالتنسيق الكامل بين الجهتين لضمان وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجًا.









كما ضمت القافلة جانبًا تثقيفيًا مهمًا من خلال تنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي الصحي والمجتمعي لدى ذوي الهمم وذويهم، والتأكيد على أهمية المتابعة الطبية والدعم النفسي والاجتماعي لهذه الفئة.



توجيهات رسمية بضمان وصول الخدمات لمستحقيها

وأوضح الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن اختيار المستحقين للحصول على خدمات القافلة يتم وفق معايير دقيقة تضمن وصول الدعم إلى القادرين باختلاف، مؤكدًا أن الوزارة تعمل باستمرار على تنفيذ مبادرات مشابهة لإدماج ذوي الهمم في المجتمع وتقديم الدعم الذي يضمن لهم حياة كريمة.

رسائل شكر وتقدير من المحافظ للجهات الداعمة

وخلال كلمته، وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالص الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التعاون المستمر والدعم الكبير الذي توليه الوزارة لمحافظة مطروح، سواء من خلال الأنشطة الشبابية أو القوافل المجتمعية.

كما أعرب المحافظ عن شكره العميق لمؤسسة زايد العليا والشركة القابضة التنموية ADQ بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لروح الأخوة والمحبة التي تجمع الشعبين المصري والإماراتي، ويعكس التزام الجانبين بمدّ يد العون للفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.







