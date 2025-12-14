محافظ مطروح: مبادرة "لمسة شفاء" تعزز السياحة العلاجية وتضع سيوة علي الخريطة العالمية

18 حجم الخط

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بالمبادرة التي أطلقها عدد من الفنانين المصريين بعنوان «مصر.. لمسة شفاء» لتنشيط السياحة العلاجية والعقارية بسيوة، مؤكدًا تقديم كامل الدعم والرعاية للمبادرة التي تعكس أهمية السياحة العلاجية، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية للبلاد.



توجيهات بتذليل العقبات وتيسير جهود المبادرة



ووجّه محافظ مطروح الجهات المعنية بالمحافظة بالعمل على تذليل العقبات وتيسير جهود المبادرة الداعمة للسياحة العلاجية، بما يسهم في تعزيز مكانة واحة سيوة على خريطة السياحة العلاجية، خاصة مع مشاركة نجوم الفن في الترويج لها.



لقاء محافظ مطروح مع ممثلي نجوم الفن والشركات المنظمة



وشهد لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بكل من الفنان القدير سيف عبدالرحمن، ومدير عام شركة مصر العالمية يوسف شاهين ممثلًا عن نجوم الفن والإعلام، وأحمد الشافعي الرئيس التنفيذي لـ «توب تايم»، والفنان عماد الضبع رئيس «توب تايم»، بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة، والدكتور حلمي أغا وكيل المديرية، الإعلان عن تأييد إطلاق المبادرة وتوجه الفوج الأول من الفنانين المشاركين إلى واحة سيوة.







رحلات لنجوم الفن والإعلام للترويج للسياحة العلاجية بسيوة



ومن المقرر أن تتضمن المبادرة تنظيم رحلات لنجوم الفن والإعلام والرأي العام إلى مدينة سيوة، لما تتمتع به من مصادر طبيعية للعلاج، إلى جانب طابعها السياحي والتاريخي الفريد.





تنظيم احتفالية كبرى بحضور المستثمرين والقيادات التنفيذية



كما تشهد المبادرة تنظيم احتفالية كبرى بحضور نجوم الفن والإعلام والرأي العام، وكبار المستثمرين، والقيادات التنفيذية بالجهات والقطاعات المعنية بالدولة المصرية.



مؤتمر نقاشي لبحث فرص الاستثمار والدمج بين السياحة العلاجية والعقارية



وفي السياق ذاته، من المقترح أن تتضمن المبادرة تنظيم مؤتمر نقاشي موسع يشارك فيه الخبراء والمستثمرون، لبحث فرص الاستثمار وسبل الدمج بين السياحة العلاجية والعقارية.





اختيار مطروح لإطلاق المبادرة لمقوماتها الطبيعية والعلاجية الفريدة



يذكر أن اختيار محافظة مطروح للإعلان عن المبادرة جاء نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية وعلاجية واستثمارية فريدة، حيث تأتي المبادرة من إحدى الشركات المتخصصة في الترويج السياحي والإعلامي، وهي شركة «توب تايم للدعاية والاستشارات التسويقية والإنتاج الإعلامي».



