الأهلي يتعاقد مع آية النادي لتدعيم فريق الطائرة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع آية النادي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.

تدعيم فريق الطائرة للمنافسة على البطولات

وأكد أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام إلى النادي الأهلي في إطار تدعيم صفوف الفريق، وتم الانتهاء من كافة الأمور التعاقدية؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

وأشار العوضي إلى أن انضمام آية النادي يمثل إضافة كبيرة للفريق، ومن المقرر أن تشارك اللاعبة في تدريبات الفريق اليوم ضمن الاستعدادات للمواجهات المقبلة في دوري المرتبط.

إضافة قوية

وتعد لاعبة المنتخب الوطني آية النادي إضافة قوية لفريق النادي الأهلي، في ظل سعيه للسيطرة على منصات التتويج المحلية والقارية في الكرة الطائرة سيدات.

آية النادي من أبرز اللاعبات في مصر حاليًا، إذ تشغل مركز الضاربة من مركز4.

مسيرة متنوعة

 وقد انطلقت مسيرتها في نادي الصيد، ثم الاحتراف في دوري الجامعات، لتعود إلى مصر عبر بوابة سبورتنج، قبل العودة مجددًا إلى أمريكا.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد توج الموسم الماضي ببطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر المصري، إلى جانب حصد فضية بطولة أفريقيا للأندية، بعد الخسارة أمام الزمالك في المباراة النهائية.

