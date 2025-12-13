السبت 13 ديسمبر 2025
أحمد عبد القادر يحتفل بـ حنته في مسقط رأسه بالدقهلية

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
احتفل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، بحفل حنته في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، وسط أجواء عائلية وبحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

