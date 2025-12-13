الأهلي يفوز على الجيش الرواندي ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لـ سيدات السلة

18 حجم الخط

تأهل الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا، التي يستضيفها الأهلي، بعد الفوز مساء اليوم على الجيش الرواندي بنتيجة 85-74 ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ‌‎وشهد اللقاء تركيزًا كبيرًا من جانب طارق خيري المدير الفني على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، والتركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 30-19، وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 50-34، وتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 66-46، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 85-74.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه «سيدات سلة الأهلي» غدًا الأحد نظيره فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي في نهائي بطولة إفريقيا بعد فوز الأخير بدوره على فيل دو داكار السنغالي في مباراة نصف النهائي مساء اليوم.

قائمة سيدات الأهلي

‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» في البطولة كالتالي:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».

