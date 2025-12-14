توروب: الأهلي ينافس على جميع البطولات وهدفنا حصد لقب دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا يعد الهدف الأهم له منذ توليه المهمة الفنية مع القلعة الحمراء، مشددا على أنه جاء إلى الأهلي من أجل الفوز وحصد البطولات، وبناء مشروع متكامل يعتمد على العمل الجماعي وتطوير اللاعبين.

تصريحات ييس توروب

وقال توروب في تصريحات تليفزيونية، إن بطولة دوري أبطال أفريقيا تمثل أولوية قصوى داخل النادي، موضحا: “أعرف جيدا قيمة البطولة بالنسبة للأهلي، وهي الأهم للنادي، وصلنا إلى دور المجموعات وحصدنا 4 نقاط في أول مباراتين، وما زال أمامنا أربع مباريات نعمل خلالها على تحقيق هدفنا”.

وأضاف المدير الفني الدنماركي أن المنافسة لا تقتصر على البطولة القارية فقط، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الاستمرار في الصراع على لقب الدوري الممتاز، قائلا: نريد المنافسة على كل البطولات، سواء أفريقيا أو الدوري، ونعمل وفق رؤية واضحة، لكن الطريق لا يزال طويلا.

وشدد توروب على أن التطور عملية مستمرة لا تتوقف، موضحا: لا أستطيع القول إنني أنهيت التطوير، سواء على المستوى الشخصي أو الفني، أنا مدرب أبحث دائما عن التحسن والفوز، والأمر ليس سهلا دائما، لكننا نسير في الطريق الصحيح.

وأشاد مدرب الأهلي بإمكانيات لاعبيه، قائلا: الأهلي يمتلك لاعبين عظماء، لديهم مهارات فردية عالية وشخصيات قوية، إلى جانب الروح الجماعية والمجهود الكبير داخل الملعب، وهذا ما يساعدنا على بناء فريق قوي.

وأوضح توروب أن تركيزه ينصب حاليا على العناصر المتاحة داخل الفريق، مؤكدا أنه لن يتحدث عن احتياجاته في سوق الانتقالات عبر وسائل الإعلام، قائلا: ما أحتاجه في الميركاتو سأناقشه مع رئيس النادي فقط، وليس في الإعلام.

وتحدث المدير الفني عن فلسفته التكتيكية، مؤكدا أن كرة القدم بالنسبة له تعتمد على العمل الجماعي، قائلا: نهاجم وندافع كوحدة واحدة، ولا أعتمد على لاعب أو اثنين، عقليتي هجومية وهدفي تسجيل الأهداف، ولا مكان عندي للاعب لا يدافع بشكل جيد.

كما أشار توروب إلى وجود بعض القصور البدني لدى اللاعبين عند وصوله، مؤكدا أنه تم التعامل معه سريعا، موضحا: شعرت بوجود تأخر بدني، لكن هذا أمر طبيعي ويمكن تغييره خلال فترة قصيرة، ومنذ اليوم الأول وضعنا برنامجًا بدنيًا مكثفًا بالتنسيق مع ضغط المباريات.

توروب يتحدث عن غياب الفار في دوري أبطال إفريقيا

وتطرق المدرب الدنماركي للحديث عن التحكيم وتقنية الفيديو، قائلا: يجب أن أكون حريصا في الحديث عن التحكيم، لكن من الغريب بالنسبة لي أن نلعب بطولة كبيرة مثل دوري أبطال أفريقيا دون وجود تقنية VAR.

وعن ما حدث في مواجهة الجيش الملكي بالمغرب، أوضح توروب: الزخم الجماهيري كان كبيرًا، لكن يجب أن يكون هناك فارق بين الحماس والحفاظ على سلامة اللاعبين، وكان من الضروري أن أضع أمن لاعبي فريقي في المقام الأول.

ماذا عن أليو ديانج؟

ورفض توروب الحديث عن مستقبل أي لاعب بعينه، وعلى رأسهم أليو ديانج، قائلا: ديانج جزء من الفريق ويقدم مستوى جيدًا، ومستقبله سيتم مناقشته في الوقت المناسب داخل الغرف المغلقة مع الإدارة.

كما كشف عن متابعته لبطولة كأس العرب، مؤكدًا تواصله المستمر مع لاعبي الأهلي المشاركين، قائلا: كنت على تواصل مع رباعي الأهلي، وللأسف تعرض كريم فؤاد وأفشة للإصابة، وعدم تأهل المنتخب كان أمر مؤسف، لكن اللاعبين سيعودون سريعا للتدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

وأشار توروب إلى أهمية بطولة كأس الرابطة، مؤكدا أنها فرصة لتجهيز اللاعبين الشباب والعناصر التي لا تشارك بانتظام، استعدادا لعودة المنافسات المحلية والقارية في يناير المقبل.

وفي ختام تصريحاته، أكد مدرب الأهلي فخره بتولي تدريب النادي، قائلا: «قرأت عن تاريخ الأهلي والمدربين الذين مروا به، وكولر قدم مسيرة مميزة، وشرف كبير لي أن أكون جزء من هذا الكيان، هدفي أن أحقق إنجازات جديدة وأضيف نجوما جديدة على القميص.

