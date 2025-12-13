توروب: لا أتدخل في مفاوضات برشلونة مع حمزة عبد الكريم وهدفي صناعة فريق قوي

18 حجم الخط

علق الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء المتعلقة بمفاوضات نادي برشلونة لضم حمزة عبدالكريم لاعب الفريق.

توروب يتحدث عن مفاوضات برشلونة مع حمزة عبد الكريم

وشدد توروب في تصريحات تلفزيونية على أنه لن يتحدث عن تلك المفاوضات، قائلا: دوري هو مساعدة حمزة على التطور وتقديم أفضل مستوى ممكن، بالنسبة لي هو أحد عناصر مستقبل النادي، والقرارات الخاصة به تعود للإدارة، وليس من شأني التدخل فيها.

مؤكدا أن تركيزه الأساسي ينصب على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وحصد البطولات.

وأكد أن المعيار الأساسي لمنح الفرصة هو الجودة وليس السن، مشيرا إلى أن لاعبين مثل حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله وأحمد عابدين يقدمون مستويات جيدة ويستحقون الدعم.

وأشار مدرب الأهلي إلى أهمية تطوير اللاعبين وإمكانية خروج بعضهم للإعارة لاكتساب الخبرات، موضحا أن كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على الأفراد فقط، مضيفا: نملك قائمة تضم ما بين 25 إلى 30 لاعبا، من بينهم حارسان دوليان ومميزان، وهذا أمر إيجابي ويخلق منافسة قوية داخل الفريق، وعلى الجميع بذل أقصى جهد من أجل المشاركة.

وبخصوص مركز حراسة المرمى، أكد توروب أنه لا يعتمد سياسة تصنيف الحراس، موضحا أن جميع الحراس لديهم فرص متساوية، وقال: لدينا حراس جيدون، ومحمد سيحا شارك مؤخرا، وأنا أحب وجود المنافسة، وقبل كل مباراة أحدد من سيشارك وفقا لرؤيتي الفني.

توروب يعلق علي الفوز أمام الزمالك

وأشاد المدير الفني بالفوز الذي حققه الأهلي على الزمالك، مؤكدا أن الانتصار كان له طابع خاص، وقال: الفوز على الزمالك وتحقيق ما يريده الجمهور كان شعورا رائعا، والاحتفال مع الجماهير لحظة مميزة بالنسبة لي، لكن تركيزي الآن ينصب على تطوير المجموعة الحالية وجعل كل لاعب يقدم أقصى ما لديه.

واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن قائمة الفريق الحالية، مشيرا إلى أنه سيناقش احتياجات الفريق مع فتح باب الانتقالات، قائلا: بالتأكيد سنبحث ما نحتاجه عند فتح سوق الانتقالات، لكن بشكل عام أنا راض عن المجموعة الموجودة معي، كانت لدي عروض أخرى، لكني اخترت الأهلي، وتركيزي الآن منصب على تحقيق كل الطموحات التي أسعى إليها مع النادي.

