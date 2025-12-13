الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب: لا أتدخل في مفاوضات برشلونة مع حمزة عبد الكريم وهدفي صناعة فريق قوي

توروب
توروب
18 حجم الخط

علق الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء المتعلقة بمفاوضات نادي برشلونة لضم حمزة عبدالكريم لاعب الفريق. 

توروب يتحدث عن مفاوضات برشلونة مع حمزة عبد الكريم 

وشدد توروب في تصريحات تلفزيونية على أنه لن يتحدث عن تلك المفاوضات، قائلا: دوري هو مساعدة حمزة على التطور وتقديم أفضل مستوى ممكن، بالنسبة لي هو أحد عناصر مستقبل النادي، والقرارات الخاصة به تعود للإدارة، وليس من شأني التدخل فيها. 

مؤكدا أن تركيزه الأساسي ينصب على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وحصد البطولات.

وأكد أن المعيار الأساسي لمنح الفرصة هو الجودة وليس السن، مشيرا إلى أن لاعبين مثل حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله وأحمد عابدين يقدمون مستويات جيدة ويستحقون الدعم.

وأشار مدرب الأهلي إلى أهمية تطوير اللاعبين وإمكانية خروج بعضهم للإعارة لاكتساب الخبرات، موضحا أن كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على الأفراد فقط، مضيفا: نملك قائمة تضم ما بين 25 إلى 30 لاعبا، من بينهم حارسان دوليان ومميزان، وهذا أمر إيجابي ويخلق منافسة قوية داخل الفريق، وعلى الجميع بذل أقصى جهد من أجل المشاركة.

وبخصوص مركز حراسة المرمى، أكد توروب أنه لا يعتمد سياسة تصنيف الحراس، موضحا أن جميع الحراس لديهم فرص متساوية، وقال: لدينا حراس جيدون، ومحمد سيحا شارك مؤخرا، وأنا أحب وجود المنافسة، وقبل كل مباراة أحدد من سيشارك وفقا لرؤيتي الفني.

توروب يعلق علي الفوز أمام الزمالك 

وأشاد المدير الفني بالفوز الذي حققه الأهلي على الزمالك، مؤكدا أن الانتصار كان له طابع خاص، وقال: الفوز على الزمالك وتحقيق ما يريده الجمهور كان شعورا رائعا، والاحتفال مع الجماهير لحظة مميزة بالنسبة لي، لكن تركيزي الآن ينصب على تطوير المجموعة الحالية وجعل كل لاعب يقدم أقصى ما لديه.

واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن قائمة الفريق الحالية، مشيرا إلى أنه سيناقش احتياجات الفريق مع فتح باب الانتقالات، قائلا: بالتأكيد سنبحث ما نحتاجه عند فتح سوق الانتقالات، لكن بشكل عام أنا راض عن المجموعة الموجودة معي، كانت لدي عروض أخرى، لكني اخترت الأهلي، وتركيزي الآن منصب على تحقيق كل الطموحات التي أسعى إليها مع النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ييس توروب توروب الأهلي حمزة عبدالكريم برشلونة الزمالك

مواد متعلقة

توروب: تاريخ الأهلي والمنافسة على البطولات وراء قبولي تدريب القلعة الحمراء

أحمد عبد القادر يحتفل بـ حنته في مسقط رأسه بالدقهلية

الأهلي يفوز على الجيش الرواندي ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لـ سيدات السلة

توروب يستكشف سيراميكا قبل مواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر

بسبب الغناء، تحفظ داخل الأهلي على التعاقد مع بابلو الصباغ (صور)

أتلتيكو مدريد يحسم مواجهة فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، الجزيرة يودع كأس الرابطة الإماراتية رغم الفوز على الوحدة

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط أمام إنبي بهدف في كأس عاصمة مصر.. إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي..الزمالك يعلن رفضه استلام أرض بديلة لأكتوبر ويناشد الرئيس السيسي التدخل لاسترجاعها

الأكثر قراءة

آرسنال يخطف فوزا قاتلا من وولفرهامبتون في مباراة الأهداف العكسية بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز خارج ملعبه 3-2 على بيرنلي

أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بالموت القريب

«دولة التلاوة» يعلن نتائج تصويت الحلقة العاشرة وتأهل 5 متسابقين بعد منافسات قوية

المتسابق مهنا ربيع يخطف أنظار لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بقراءة من سورة سبأ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads