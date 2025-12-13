السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

توروب يستكشف سيراميكا قبل مواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ييس توروب
ييس توروب
طلب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون البدء في إعداد تقرير فني شامل عن فريق سيراميكا كليوباترا، يتضمن دراسة مفصلة لنقاط القوة والضعف، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الفريقين المرتقبة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويأتي تحرك المدير الفني للأهلي في ضوء التحضير لمباراة سيراميكا، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

