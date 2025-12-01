الإثنين 01 ديسمبر 2025
رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والبحرين في كأس التحدي بالأردن

منتخب مصر للكرة الطائرة،
منتخب مصر للكرة الطائرة، فيتو
الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال بقيادة المدير الفني محمد اللقاني، مواجهة قوية اليوم أمام منتخب البحرين في الجولة الثالثة من الدور الأول، لبطولة كأس التحدي العربي المقامة حاليا في الأردن بمشاركة 6 منتخبات عربية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والبحرين اليوم الإثنين، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء.

 

منتخب الكرة الطائرة يسقط أمام تونس

 وكان المنتخب الوطني قد خسر في الجولة الثانية أمام منتخب تونس بنتيجة (0-3)، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب فلسطين بثلاثة أشواط نظيفة.

 

مباراة مصر وتونس، فيتو
مباراة مصر وتونس، فيتو

وتشارك في بطولة كأس التحدي العربي منتخبات، مصر والأردن وتونس وفلسطين والبحرين والكويت.

 

جدول مباريات منتخب الكرة الطائرة

 ويأتي جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

الجمعة 28 نوفمبر | مصر × فلسطين (3 - 0)

السبت 29 نوفمبر | مصر × تونس - (0 - 3)

الإثنين 1 ديسمبر | مصر × البحرين - 7 مساء

الثلاثاء 2 ديسمبر | مصر × الأردن - 5 مساء

الجمعة 5 ديسمبر | مصر × الكويت - 3 عصرا

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من:

حسام يوسف – محمد عادل – عبد الرحمن الحسيني – محمد عسران – سيف عابد – محمد رضا – محمد عبد المحسن – أحمد عزب – زياد أسامة – محمد مجدي – مصطفى جابر – محمد رمضان – عبد الرحمن سعودي – حمزة الصافي.

محمد اللقاني مديرا فنيا لمنتخب الكرة الطائرة

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر في وقت سابق تعيين المدرب الوطنى محمد اللقاني مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول للرجال.

وأغلق مجلس الإدارة باب التعاقد مع خبير أجنبي خلال الفترة الحالية وقبل مشاركة منتخب الرجال في بطولة التحدي بالأردن، نظرًا لضيق الوقت وإقامة البطولة في منتصف الموسم.

